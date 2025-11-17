سومین جشن گلریزان به همت موسسه امدادگران درمانی مستمندان آدم برای کمک به نیازمندان و بیماران در کاشان برگزارشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر عامل موسسه امداد گران درمانی مستمندان گفت: در این جشن گلریزان ۱۲۰ میلیارد ریال جمع آوری شد.

خانم اعتماد افزود: در حال حاضر ۵۰۰ خانواده با ۸۰۰ بیمار تحت پوشش این موسسه هستند.

وی با اشاره به اینکه هزینه این بیماران در هر ماه بیش از ۱۰ میلیارد ریال است گفت: تامین هزینه خریداری بیش از ۱۰۰ نوع تجهیزات پزشکی و ۴۶ مورد جراحی و ۷ مورد پیوند کلیه، کبد و قلب از خدمات ارائه شده این موسسه به بیماران نیازمند است.