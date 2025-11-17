به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ ایجاد پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ با توجه به خدمات حیاتی که به جامعه ارائه می‌کند، از خیر‌های ماندگار است. سال‌های اخیر، مشارکت خیران در ساخت و تجهیز این پایگاه‌ها در سراسر ایران، شتاب چشمگیری داشته است.

این پایگاه با هدف دسترسی سریع مردم به فوریت‌های پزشکی و کاهش زمان پاسخ‌دهی در مواقع اضطراری اجرا می‌شود و نقش مؤثری در حفظ جان شهروندان خواهد داشت.

اقای مجدی خیّر مایوانی و خانواده اش هم بر اثر یک اتفاق، قدم در این راه پربرکت و پرمنفعت گذاشتند.

بزرگترین هدف آنان از ساخت این پایگاه، کاهش زمان حضور نیرو‌های اورژانس و شتاب در نجات حادثه دیدگان بود.

او از مردم خواست برای خیرات اموات خود هم که شده، در حوزه سلامت و خدمت رسانی به مردم هزینه کنند.