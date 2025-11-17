پخش زنده
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: سایتهای دفن پسماند شهری و روستایی در سطح استان از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و اغلب پسماندها به صورت غیراصولی دفع میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛حجت جباری با اشاره به مشکلات موجود در سایتهای دفن زباله اظهار کرد: رعایت نشدن اصول مهندسی در این مراکز موجب آلودگی آبهای زیرزمینی، پراکندگی زبالهها در اطراف سایتها، آلودگی هوا و آلودگی اراضی و محیط اطراف میشود.
وی با تأکید بر اینکه مسئولیت جمعآوری، انتقال و دفن پسماندهای شهری بر عهده شهرداریهاست، افزود: در بیشتر شهرهای استان، سایتهای مدیریت پسماند با مشکلات فنی و زیست محیطی مواجهاند و اداره کل حفاظت محیط زیست استان به طور جدی پیگیر ساماندهی و اصلاح وضعیت آنهاست.
جباری با اشاره به دیگر چالشهای زیست محیطی استان گفت: نبود سیستمهای تصفیه فاضلاب انسانی در برخی از شهرها از دیگر معضلات آلودگی محیطی به شمار می رود.
وی افزود: در شهرهای بزرگ استان نظیر ارومیه، خوی، میاندوآب، سلماس، مهاباد، نقده، سردشت، پیرانشهر و چایپاره و همچنین ۳روستا در سطح استان تصفیه خانه فاضلاب انسانی فعال است، اما متأسفانه در برخی دیگر از شهرها دفع فاضلاب به صورت سنتی، از طریق چاههای جذبی انجام میشود که مورد تأیید سازمان حفاظت محیط زیست نیست.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: رعایت اصول مهندسی در دفع پسماند و فاضلاب، مهمترین عامل در پیشگیری از آلودگی منابع آب و خاک است و انتظار می رود شهرداریها با جدیت بیشتری نسبت به اصلاح و بهسازی سایتهای پسماند اقدام کنند.
وی اضافه کرد: همچنین شرکت آب و فاضلاب استان باید اقدامات لازم را برای احداث و تکمیل سیستمهای تصفیه فاضلاب در شهرها و روستاهای پر جمعیت استان به صورت جدی در دستور کار قرار دهد.
حجت جباری با اشاره به چالشهای موجود در حوزه محیط زیست انسانی افزود: فاضلاب خروجی برخی از شهرکهای صنعتی نیز از مشکلات مهم زیست محیطی استان به شمار می رود در تعدادی از این شهرکها، به دلیل نبود سیستم تصفیهخانه، فاضلاب صنعتی مستقیماً از شهرک خارج شده و موجب آلودگی آب و خاک اطراف میشود.
وی تأکید کرد: شرکت شهرکهای صنعتی استان باید با برنامهریزی دقیق نسبت به احداث، افزایش ظرفیت، تکمیل و بهره برداری از سیستمهای تصفیهخانه اقدام کند به گونهای که پساب خروجی با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست مطابقت داشته باشد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با اشاره به فعالیتهای اداره کل در حوزه پایش و نظارت بر واحدهای صنعتی و خدماتی اظهار کرد: فعالیت هرگونه واحد صنعتی، صنفی و خدماتی باید مطابق با قوانین و مقررات استقرار صنایع انجام شود و صدور مجوز برای این واحدها تنها پس از بررسی و تأیید ضوابط زیست محیطی امکانپذیر است.