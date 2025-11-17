پخش زنده
استاندار آذربایجانغربی با انتقاد از وضعیت فعلی حوزه فناوری در استان تأکید کرد که با وجود برخورداری از نیروی انسانی توانمند، آذربایجانغربی هنوز به جایگاه واقعی خود در عرصه نوآوری نرسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رضا رحمانی راه عبور از این عقبماندگی را همکاری جدیتر دانشگاهها و دستگاههای اجرایی دانست.
رحمانی با دعوت از مراکز علمی برای حضور فعالتر در حوزه فناوری گفت: تغییر رویکرد نسبت به سرمایه انسانی و ایجاد بسترهای حمایتی برای نخبگان، لازمه حرکت استان به سمت پیشرفت است.
وی همچنین تجلیل از دانشمندان برجسته و معرفی چهرههای علمی شاخص استان را اقدامی ضروری برای تقویت فضای نوآوری عنوان کرد.
استاندار آذربایجانغربی با اشاره به تصویب قوانین مناسب برای توسعه شرکتهای دانشبنیان گفت: با وجود این قوانین، اجرای آنها با کندی پیش میرود، در حالی که استان از نیروهای بسیار باهوش و مستعد بهرهمند است.
وی همچنین ارتقای رتبه استان در شاخصهای ملی فناوری را منوط به نقشآفرینی جدیتر دانشگاهها و مراکز پژوهشی دانست و افزود: هماهنگی مجموعههای علمی و اجرایی میتواند مسیر تحول فناورانه را هموار کند.
رحمانی در بخش پایانی سخنان خود بر بهرهگیری از ظرفیتهای مالیاتی در حمایت از شرکتهای دانشبنیان و فراهمکردن زمینه بازگشت متخصصان مهاجرتکرده تأکید کرد و گفت: توسعه استان نیازمند مشارکت همگانی است و همراهی مدیران، خانوادهها و جامعه علمی میتواند آیندهای روشنتر برای آذربایجانغربی رقم بزند.