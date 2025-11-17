رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک گفت: پرونده صد کودکستان متخلف روی میز آموزش و پرورش قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ حمیدرضا شیخ الاسلام با هشدار به خانواده ها افزود: قبل از ثبت نام، حتما از مجوز داشتن یا نداشتن کودکستان مطمئن شود.

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک گفت: کودکستان های متخلف به علت استفاده نکردن از بسته های تربیتی و یادگیری و همچنین فعالیت بدون مجوز متخلف شناخته شدند. وی افزود: تعدادی از این کودکستان ها به علت تخلف بسته شدند.

شیخ الاسلام گفت: خانواده ها قبل از ثبت نام در کودکستان به تابلوهای سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک که بر سر در آنها نصب شده است, دقت کنند.

سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک گفت: اگر تابلویی غیر این بر سر در کودکستان ها نصب شده باشد, خانواده ها مطمئن باشند که بدون مجوز هستند.