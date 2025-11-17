پخش زنده
آیین رونمایی از ۶ طرح فضای سبز منطقه یک تهران شامل مخازن ذخیره آب و شبکههای آبیاری، بهسازی آب نما و بهسازی بوستان قیطریه، ۳۵ کیلومتر آبرسانی، حفر و بهسازی ۶ چاه و قنات و رونمایی از ماشین مکانیزه جمع آوری و برفروبی ، در بوستان قیطریه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،شهردار منطقه یک، در این مراسم که با حضور داوود گودرزی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران و مدیران شهرداری منطقه یک، برگزار شد،گفت: امروز شاهد بهرهبرداری از مخارن زیرزمینی و طرحهای مدیریت آب منطقه هستیم. با توجه به اینکه یکی از تنشهای کنونی شهر تهران موضوع آب است و حل این مساله در اولویت اقدامات مدیریت شهری قرار دارد، درباره منابع زیرزمینی آبهای سطحی در منطقه قرار شد که آبهایی که به صورت روانآب در سطح منطقه جریان دارند را در مخارن دفنی مدیریت کنیم و به چرخه نیاز برگردانیم و در فضاهای سبز استفاده کنیم.