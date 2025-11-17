آیین رونمایی از ۶ طرح فضای سبز منطقه یک تهران شامل مخازن ذخیره آب و شبکه‌های آبیاری، بهسازی آب نما و بهسازی بوستان قیطریه، ۳۵ کیلومتر آبرسانی، حفر و بهسازی ۶ چاه و قنات و رونمایی از ماشین مکانیزه جمع آوری و برف‌روبی ، در بوستان قیطریه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،شهردار منطقه یک، در این مراسم که با حضور داوود گودرزی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران و مدیران شهرداری منطقه یک، برگزار شد،گفت: امروز شاهد بهره‌برداری از مخارن زیرزمینی و طرحهای مدیریت آب منطقه هستیم. با توجه به اینکه یکی از تنش‌های کنونی شهر تهران موضوع آب است و حل این مساله در اولویت اقدامات مدیریت شهری قرار دارد، درباره منابع زیرزمینی آب‌های سطحی در منطقه قرار شد که آب‌هایی که به صورت روان‌آب در سطح منطقه جریان دارند را در مخارن دفنی مدیریت کنیم و به چرخه نیاز برگردانیم و در فضا‌های سبز استفاده کنیم.

هادی حق‌بین افزود: امروز چند مخزن بهره برداری می‌شود که یکی از مهمترین آنها مخزن دفنی مجاور بوستان قیطریه با ظرفیت ۴۰۰‌متر مکعب در عمق ۲۰ متری زمین و مخزن بزرگراه امام علی به ظرفیت ۷۰۰ متر مکعب در عمق ۴۵ متری است. همچنین سه مخزن دیگر نیز آماده شده و تا یک ماه آینده در مدار قرار خواهد گرفت.

حق‌بین با تاکید بر اینکه ارتقای سرانه فضای سبز و حفط درختان منطقه از اولویت‌های منطقه یک در حوزه خدمات شهری است، عنوان کرد: بهسازی بوستان‌های فرامنطقه‌ای منطقه یک از جمله بوستان‌های گلابدره، قیطریه، آبک و فردوسی در دست اقدام است و کار بهسازی بوستان نیاوران به اتمام رسیده است. همه طرحهایی که امروزبه بهره برداری رسید در سال ۱۴۰۴ شروع و تکمیل شدند. در بحث توسعه شبکه آبرسانی منطقه، سال گذشته ۱۹ کیلومتر لوله گذاری انجام شد و امسال هدف‌گذاری ما ۲۲ کیلومتر لوله‌گذاری است که تاکنون ۶.۵ کیلومتر آن انجام شده است.