پیش بینی رگبار و رعد و برق در برخی مناطق استان قزوین

کارشناس هواشناسی استان قزوین گفت: امروز بعدازظهر در برخی مناطق کشور رگبار، رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی شده است.