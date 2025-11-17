پیش بینی رگبار و رعد و برق در برخی مناطق استان قزوین
کارشناس هواشناسی استان قزوین گفت: امروز بعدازظهر در برخی مناطق کشور رگبار، رعد و برق و وزش باد پیشبینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
؛ مریم بهروزی اعلام کرد: بر اساس خروجی مدلهای پیشبینی، امروز بعدازظهر امواج ناشی از سامانه بارشی از سطح منطقه عبور خواهد کرد که در پی آن در برخی نقاط رگبار باران، رعد و برق و وزش باد پیشبینی میشود.
وی افزود: به لحاظ دمایی امروز نسبت به روز گذشته تغییر محسوسی نخواهیم داشت. از فردا (سهشنبه) تا پایان هفته شرایط جوی نسبتاً پایدار خواهد بود و روند افزایش نسبی دما مورد انتظار است.