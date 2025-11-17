پخش زنده
مرحله نخست دور انتخابی فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶ امشب در قاره اروپا ادامه مییابد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابتها ۵۴ تیم حضور دارند که در ۱۲ گروه ۴ و ۵ تیمی رقابت میکنند و از هر گروه یک تیم مستقیما به جام جهانی صعود میکند و از میان ۱۲ تیم دوم نیز پس از حضور در پلی آف ۴ تیم مجوز صعود میگیرند.
نتایج ادامه و برنامه ادامه روز دهم مسابقات به این شرح است:
* گروهای:
- برنامه - دوشنبه ۲۶ آبان:
ایرلندشمالی - لوکزامبورگ در بلفاست
آلمان - اسلواکی در لایپزیش
- تیمهای ۱۲ امتیازی آلمان و اسلواکی اول و دوم هستند و تیم ایرلندشمالی با ۶ امتیاز سوم است و راهی پلی آف شد. تیم لوکزامبورگ بدون امتیاز چهارم است و حذف شد.
* گروه بی:
- برنامه - سه شنبه ۲۷ آبان:
کوزوو - سوئیس در پریشتینا
سوئد - اسلوونی در سولنا
- تیم سوئیس با ۱۳ امتیاز در صدر است و تیم کوزوو با ۱۰ امتیاز دوم است. تیم اسلوونی با ۳ امتیاز سوم است و عملا حذف شد. تیم سوئد با یک امتیاز چهارم است و به سبب رده بندی لیگ ملتهای اروپا به دور پلی آف صعود کرد.
* گروه سی:
- برنامه - سه شنبه ۲۷ آبان:
بلاروس - یونان در ژالاگرشگی مجارستان
- تیم بلاروس به علت مداخله در بحران اوکراین از میزبانی دیدارهای بین المللی محروم است.
اسکاتلند - دانمارک در گلاسگو
- تیمهای دانمارک با ۱۱ و اسکاتلند با ۱۰ امتیاز در ردههای اول و دوم هستند و تیمهای یونان با ۶ و بلاروس با یک امتیاز در ردههای سوم و چهارم قرار گرفتند و حذف شدند.
* گروه دی:
جمهوری آذربایجان ۱ - ۳ فرانسه (گلهای فرانسه: ژان فیلیپ ماتتا در دقیقه ۱۷، ماغنیس اکلیوش ۳۰ و شاهرخ الدین ماگومدعلیف - گل به خودی مدافع آذربایجان - در دقیقه ۴۵)
اوکراین ۲ - ۰ ایسلند در ورشو لهستان
- تیم اوکراین به علت ناامنی در این کشور از میزبانی رقابتهای بین المللی محروم است.
- تیم فرانسه با ۱۶ امتیاز در صدر تثبیت شد و قبلا به جام جهانی راه یافته است. تیم اوکراین با ۱۰ امتیاز در پلی آف شرکت میکند و تیمهای ایسلند با ۷ و جمهوری آذربایجان با یک امتیاز سوم و چهارم و حذف شدند.
* گروه ایی:
- برنامه - سه شنبه ۲۷ آبان:
بلغارستان - گرجستان در صوفیه
اسپانیا - ترکیه در سویا
- تیم اسپانیا با ۱۵ امتیاز در صدر جای دارد و تیم ترکیه با ۱۲ امتیاز دوم است. تیمهای گرجستان با ۳ و بلغارستان بدون امتیاز سوم و چهارم و حذف شدند.
* گروه اف:
مجارستان ۲ - ۳ ایرلند
پرتغال ۹ - ۱ ارمنستان (گلها: رناتو ویه گا در دقیقه ۷، گونسالو راموس ۲۸، ژائو نه وس ۳۰، ۴۱ و ۸۱، برونو فرناندش ۳ + ۴۵ - پنالتی، ۵۲ و ۷۲ - پنالتی)
- تیم پرتغال با ۱۳ امتیاز در صدر شد و صعود کرد. تیم ایرلند با ۱۰ امتیاز دوم است و راهی پلی آف شد و تیمهای مجارستان با ۸ و ارمنستان با ۳ امتیاز در ردههای سوم و چهارم قرار گرفت و حذف شدند.
* گروه جی:
- برنامه - دوشنبه ۲۶ آبان:
مالت - لهستان در تاکالی
هلند - لیتوانی در آمستردام
- تیم فنلاند استراحت میکند.
- تیم هلند با ۱۷ امتیاز در صدر است و تیمهای لهستان با ۱۴ امتیاز دوم است. تیمهای فنلاند با ۱۰، مالت با ۵ و لیتوانی با ۳ امتیاز سوم تا پنجم هستند و حذف شدند.
* گروه ایچ:
- برنامه - سه شنبه ۲۷ آبان:
اتریش - بوسنی و هرزگوین در وین
رومانی - سن مارینو در پلویشتی
- تیم قبرس استراحت کرد.
- تیمهای اتریش با ۱۸ و بوسنی و هرزگوین با ۱۶ امتیاز در ردههای اول و دوم قرار گرفتند و تیم رومانی با ۱۰ امتیاز سوم است و به سبب رده بندی لیگ اروپا - راهی دور پلی آف شد. تیمهای قبرس با ۸ و سن مارینو بدون امتیاز در ردههای چهارم و پنجم جای گرفتند و حذف شدند.
* گروه آی:
ایتالیا ۱ - ۴ نروژ
- فرانچسکو اسپوزیتو در دقیقه ۱۹ تیم ایتالیا را پیش انداخت، اما تیم نروژ با گلهای آنتونیو نوسا در دقیقه ۶۳، ارلینگ هالند ۷۷ و ۷۹ و یورگن لارسن ۳ + ۹۰ برنده شد.
- تیم استونی استراحت کرد.
- تیم نروژ با ۲۴ امتیاز در صدر تثبیت شد و به جام جهانی صعود کرد. تیم ایتالیا با ۱۸ امتیاز در رده دوم قرار گرفت و در پلی آف شرکت میکند
* گروه جِی:
- برنامه - سه شنبه ۲۷ آبان:
بلژیک - لیختن اشتاین در لیژ
ولز - مقدونیه شمالی در کاردیف
- تیم قزاقستان استراحت میکند.
- تیم بلژیک با ۱۵ امتیاز در صدر قرار دارد و تیمهای مقدونیه شمالی و ولز با ۱۳ امتیاز دوم و سوم هستند. تیمهای قزاقستان با ۸ و لیختن اشتاین بدون امتیاز در ردههای چهارم و پنجم قرار گرفتند و حذف شدند.
* گروه کِی:
آلبانی ۰ - ۲ انگلیس (گلها: هری کین در دقایق ۷۴ و ۸۲)
- یاسر آسانی هافبک تیم استقلال به طور کامل در زمین حضور داشت.
صربستان ۲ - ۱ لتونی
- تیم آندورا استراحت کرد.
- تیم انگلیس با ۲۴ امتیاز در صدر است و از قبل به جام جهانی راه یافته است. تیم آلبانی با ۱۴ امتیاز دوم است و در پلی آف شرکت میکند. تیمهای صربستان با ۱۳، لتونی با ۵ و آندورا با یک امتیاز سوم و پنجم هستند و حذف شدند.
* گروه ال:
- برنامه - دوشنبه ۲۶ آبان:
چک - جبل الطارق در اولوموک
مونته نگرو - کرواسی در پودگوریتسا
- تیم فارو استراحت میکند.
- تیمهای کرواسی با ۱۹ امتیاز در صدر تثبیت شد و به جام جهانی راه یافت. تیم چک با ۱۳ امتیاز دوم است و باید در پلی آف شرکت کند. تیمهای فارو با ۱۲، مونته نگرو با ۹ و جبل الطارق بدون امتیاز در ردههای سوم تا پنجم قرار گرفتند و عملا حذف شدند.
- در جدول گلزنان مقدماتی جام جهانی در اروپا ارلینگ هالند از نروژ با ۱۶ گل در صدر است و هری کین از انگلیس، ممفیس دپای از هلند و مارکو آرنوتوویچ از اتریش با ۸ گل دوم مشترک هستند.