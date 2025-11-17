در مراسم سالگرد شهید طهرانی‌مقدم، سردار امیربان گفت: جداسازی عقلانیت و معنویت تحریف دفاع مقدس است و مدل طهرانی‌مقدم، پشت صحنه پایان دوران بزن‌دررو بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در مراسم گرامیداشت چهاردهمین سالگرد شهید حسن طهرانی‌مقدم و ۳۱۱ شهید دانشجوی دانشگاه ملی مهارت، سردار امیربان مدیرعامل موزه انقلاب اسلامی با اشاره به نقش تعیین‌کننده شهید طهرانی‌مقدم در شکل‌دهی به الگوی علمی - ایمانی دفاعی کشور گفت: در دفاع مقدس، تلاش و توکل دو جزء جدایی‌ناپذیر بودند. طهرانی‌مقدم نمونه روشن عقلانیت مبتنی بر معنویت است؛ نه علم بدون اتکا، و نه توکل بدون اقدام.

وی با اشاره به جمله مشهور رهبر انقلاب مبنی بر پایان (دوران بزن‌دررو) افزود: این سخن، بر پایه واقعیت‌های میدانی و پیشرفت‌های پنهان جوانان مؤمن و متخصص بیان شد؛ جوانانی که ادامه‌دهنده مسیر طهرانی‌مقدم بودند و توان بازدارندگی کشور را بر پایه علم و توکل تثبیت کردند.

سردار امیربان گفت: که قدرت موشکی امروز ایران، محصول همین مدل ترکیبی است: پیوند دانش، اقدام و معنویت؛ میراث ماندگار شهید طهرانی‌مقدم و ۳۱۱ شهید دانشجو.

