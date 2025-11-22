پخش زنده
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از توزیع ۳۵ هزار و ۳۰۰ تن انواع کود شیمیایی میان کارگزاران از ابتدای سال تا آخر مهر ماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ ادیبان گفت: در همین بازه زمانی، مقدار ۳۵ هزارو ۳۰۰ تن انواع کود شیمیایی شامل بیش از ۳۱ هزارو ۵۰۰ تن ازت، بیش از ۲۲۰۰ تن فسفات و هزارو ۴۱۸ تن پتاس به صورت مستقیم از مبادی و انبارهای سازمانی به دست کشاورزان رسید.
ادیبان در ادامه با اشاره به مزایای هر یک از این کودها گفت: کود ازت با دارا بودن نیتروژن، از عناصر اصلی رشد گیاه است و موجب بهبود کیفیت محصولات زراعی، افزایش تولید و عملکرد گیاه میشود. وی درباره کود فسفات افزود: فسفر یکی از عناصر حیاتی برای رشد ریشه، تشکیل گل و دانه و افزایش مقاومت گیاه در برابر تنشهای محیطی است.
کودهای فسفات نقش مهمی در افزایش رشد و توسعه ریشهها، افزایش مقاومت گیاه و کیفیت محصول دارد که در نهایت، جذب بهتر سایر عناصر غذایی را نیز تسهیل میکند.
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان با هماهنگی جهاد کشاورزی شهرستانها، برنامهریزی دقیقی برای تأمین بهموقع کودهای مورد نیاز کشاورزان انجام داده و در تحقق امنیت غذایی، پایداری تولید و ارتقای بهرهوری اراضی کشاورزی استان بیش از پیش در تلاش است تا این روند را تداوم بخشد.