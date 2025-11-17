پخش زنده
امروز: -
با آغاز عملیات هزار میلیارد تومانی فیبر نوری در کاشمر، این شهر تا پایان امسال هوشمند میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، عملیات اجرایی کلانطرح فیبر نوری (FTTH) در شهر کاشمر در مراسمی با حضور عضو کمیسیون تحول دیجیتال کشور، فرماندار، شهردار نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان این شهرستان آغاز شد.
عضو کمیسیون تحول دیجیتال کشور در این مراسم، بستر اصلی هوشمندسازی را شهرهای هوشمند و شهرداریها دانست و گفت: کاشمر تا پایان امسال به عنوان اولین شهر هوشمند کشور معرفی خواهد شد.
مجتبی قلیزاده تاکید کرد: شهروندان کاشمری بهزودی از مزایای هوشمندسازی و هوش مصنوعی بهرهمند میشوند و این امکانات نسلهای آینده را نیز منتفع خواهد کرد.
وی افزود: اعتبار این طرح که بیش از یک همت است، توسط شرکت مخابرات ایران تأمین شده است و سنگبنای مهمی برای کاهش هزینهها، افزایش درآمد، بهرهوری و ارتقای کیفیت زندگی خواهد بود.
قلیزاده با اشاره به اینکه فیبر نوری زیرساخت توسعه هوش مصنوعی و خدمات دیجیتال است، اظهار کرد: اقتصاد آینده جهان، دیجیتال خواهد بود و ما در تلاشیم با این طرح، زمینه درآمدزایی و ارائه تجهیزات هوش مصنوعی به مردم را فراهم کنیم.
فرماندار کاشمر هم در این مراسم گفت: به زودی مجموعهای از خدمات مختلف در حوزههای فناوری، آموزش و خدمات عمومی به شهروندان ارائه خواهد شد.
محمد قربانی افزود: هدف ما بهرهگیری از فناوریهای نوین برای تسهیل زندگی روزمره مردم، ایجاد فرصتهای درآمدزایی و افزایش مهارتهای حرفهای شهروندان است.
وی با تأکید بر اهمیت اجرای فیبر نوری اظهار کرد: هرچند کل اعتبار تملک دارایی منطقه ترشیز بیش از ۲۶۰ میلیارد تومان نیست، اما دولت در این شرایط مالی تنها در کاشمر هزار میلیارد تومان طی چهار ماه هزینه میکند.
اجرای ۱۳۰ کیلومتر فیبرگذاری در مدت زمان کوتاه
شهردار کاشمر نیز با قدردانی از تلاش مسئولان گفت: این طرح، نماد همدلی و اتحاد مدیران شهرستان است.
اصغر کوهسرخی افزود: با آغاز طرح FTTH، به زودی تمام مردم کاشمر از مزایای این طرح شامل سرعت، امنیت، پهنای باند بالا، کاهش مصرف انرژی و افزایش بهرهوری بهرهمند خواهند شد.
وی اعلام کرد: قرارداد اجرایی طرح امضا شده و مقرر است بیش از ۱۳۰ کیلومتر فیبرگذاری در مدت زمانی کوتاه انجام شود؛ بهگونهای که روزانه حدود یک کیلومتر عملیات اجرا خواهد شد.
او تأکید کرد: با همکاری کامل دستگاههای اجرایی، کندهکاریها پیش از آغاز سال جدید به پایان میرسد تا طرح بدون ایجاد مزاحمت برای شهروندان ادامه یابد.
اقتصاد دیجیتال، اصلیترین منبع درآمد مردم
نماینده مردم کاشمر، بردسکن، خلیل آباد و کوهسرخ در مجلس شورای اسلامی هم دنیای آینده را به دنیای هوش مصنوعی و دیجیتال مربوط دانست و گفت: اقتصاد دیجیتال، اصلیترین منبع درآمد مردم در حال و آینده خواهد بود.
جواد نیکبین با اشاره به برگزاری چندین جلسه در خصوص زیرساختهای فیبر نوری در کشور افزود: در این جلسات، نهایتاً تصویب شد که در کمیسیون برنامه و بودجه، اعتبارات لازم به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص یابد، مشروط بر اینکه پایلوت اجرای فیبر نوری از منطقه ترشیز آغاز شود.
او همچنین زیرساختهای هوش مصنوعی و IT را از جادهها و راهآهن مهمتر دانست و اظهار کرد: ارتباطات دنیای آینده در این بخشها قرار دارد.
نیک بین با اشاره به اینکه شهرستانهای بردسکن، خلیلآباد و کوهسرخ نیز از فیبر نوری بهرهمند خواهند شد، تصریح کرد: اعتباری که برای این طرح در چهار شهرستان منطقه ترشیز تخصیص خواهد یافت، بیش از دو هزار میلیارد تومان است.