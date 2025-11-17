پخش زنده
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۲۶ آبان را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامههای انگلیس
تایمز
- وزیر کشور بستهای گسترده برای سختگیری بیشتر در قوانین مهاجرت و تسریع بازگرداندن متقاضیان رد شده معرفی میکند.
مترو
- دولت طرحی تازه برای جلوگیری از عبور قایقهای کوچک و رسیدگی سریعتر به پروندههای پناهجویی ارائه میدهد.
دیلی میرر
- لوحهای یادبودِ نام پرنس اندرو در جزایر فوکلند جمعآوری شد.
دیلی اکسپرس
- طرح آزادسازی زودهنگام برخی محکومان خشم خانواده قربانیان را برانگیخته است.
دیلی تلگراف
- دولت قصد دارد کشورهایی را که شهروندان رد شده را باز نمیپذیرند تحت فشار قرار دهد.
گاردین
- گروههای حقوقبشری نسبت به پیامدهای انسانی برنامه جدید مهاجرتی دولت هشدار میدهند.
دیلی میل
- اصلاحات تازه در نظام پناهجویی شامل ارزیابیهای دورهای وضعیت متقاضیان خواهد بود.
آی پیپر
- مسیرهای اقامت طولانیمدت و محدودیت جدید برای پیوستن خانوادهها در طرح جدید وزیر کشور گنجانده شده است.
فایننشال تایمز
- بازارها به تنشهای تجاری و تحولات جدید در سیاستهای اقتصادی واکنش محتاطانه نشان دادهاند.
سان
- گزارشهایی از تنش و اختلاف در تیم سیاسی نخستوزیر منتشر شده است.
مهمترین عناوین روزنامههای افغانستان
روزنامه دولتی «انیس»
- شرکت هواپیمایی آریانا تعرفههای پایین برای انتقال اموال را عملی میکند.
- وزارت مخابرات افغانستان از توسعه خدمات مخابراتی در این کشور خبر داد.
- افزایش صادرات انار قندهار به خارج از افغانستان
- ازبکستان: ثبات افغانستان، کلید رشد منطقه است.
- روزانه سه میلیون و دویست هزار عدد تخم مرغ در افغانستان تولید میشود.
- سانحه رانندگی در مسیر کابل- جلال آباد شش کشته برجای گذاشت.
پایگاه اطلاع رسانی «الاماره»
- معاون وزارت فوائد عامه افغانستان با مقامات ازبکستان در تاشکند دیدار کرد.
- صادرات انار قندهار سی و دو درصد افزایش یافت.
- شرکت هیئت وزارت فوائد عامه افغانستان در نمایشگاه بین المللی حمل و نقل تاشکند.
- هیئت بلندپایه تاجیکستان به کابل سفر کرده است.
وبسایت روزنامه «هشت صبح»
- سفیر اسلام آباد در آمریکا: ترامپ، پاکستان را با هویت مستقل میبیند نه در چارچوب هند و افغانستان.
- چین، کودکان افغان مبتلا به بیماران قلبی را درمان میکند.
- وزارت امنیت داخلی آمریکا: گرین کارت مهاجران دوازده کشور جهان از جمله افغانستان محدود میشود.
- ایران: نشست منطقهای برای کاهش تنش میان پاکستان و طالبان برگزار میشود.
- پاکستان از پیشنهاد میانجی گری ایران در حل اختلافات با طالبان استقبال کرد.
وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»
- اسلام آباد از پیشنهاد ایران برای میانجی گری بین طالبان و پاکستان استقبال کرد.
- عراقچی از احتمال برگزاری یک نشست منطقهای درباره کاهش تنش میان طالبان و پاکستان خبر داد.
- یک هیئت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران وارد کابل شد.
- افغانستان در میان کشورهایی با سطح بسیار نگران کننده گرسنگی قرار گرفت.
- سازمان ملل: تغییرات اقلیمی سالانه دویست هزار نفر را در افغانستان تحت تاثیر قرار داده است.