به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۲۶ آبان را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین روزنامه‌های انگلیس

تایمز

- وزیر کشور بسته‌ای گسترده برای سخت‌گیری بیشتر در قوانین مهاجرت و تسریع بازگرداندن متقاضیان رد شده معرفی می‌کند.

مترو

- دولت طرحی تازه برای جلوگیری از عبور قایق‌های کوچک و رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌های پناه‌جویی ارائه می‌دهد.

دیلی میرر

- لوح‌های یادبودِ نام پرنس اندرو در جزایر فوکلند جمع‌آوری شد.

دیلی اکسپرس

- طرح آزادسازی زودهنگام برخی محکومان خشم خانواده قربانیان را برانگیخته است.

دیلی تلگراف

- دولت قصد دارد کشور‌هایی را که شهروندان رد شده را باز نمی‌پذیرند تحت فشار قرار دهد.

گاردین

- گروه‌های حقوق‌بشری نسبت به پیامد‌های انسانی برنامه جدید مهاجرتی دولت هشدار می‌دهند.

دیلی میل

- اصلاحات تازه در نظام پناه‌جویی شامل ارزیابی‌های دوره‌ای وضعیت متقاضیان خواهد بود.

آی پیپر

- مسیر‌های اقامت طولانی‌مدت و محدودیت جدید برای پیوستن خانواده‌ها در طرح جدید وزیر کشور گنجانده شده است.

فایننشال تایمز

- بازار‌ها به تنش‌های تجاری و تحولات جدید در سیاست‌های اقتصادی واکنش محتاطانه نشان داده‌اند.

سان

- گزارش‌هایی از تنش و اختلاف در تیم سیاسی نخست‌وزیر منتشر شده است.

مهمترین عناوین روزنامه‌های افغانستان

روزنامه دولتی «انیس»

- شرکت هواپیمایی آریانا تعرفه‌های پایین برای انتقال اموال را عملی می‌کند.

- وزارت مخابرات افغانستان از توسعه خدمات مخابراتی در این کشور خبر داد.

- افزایش صادرات انار قندهار به خارج از افغانستان

- ازبکستان: ثبات افغانستان، کلید رشد منطقه است.

- روزانه سه میلیون و دویست هزار عدد تخم مرغ در افغانستان تولید می‌شود.

- سانحه رانندگی در مسیر کابل- جلال آباد شش کشته برجای گذاشت.

پایگاه اطلاع رسانی «الاماره»

- معاون وزارت فوائد عامه افغانستان با مقامات ازبکستان در تاشکند دیدار کرد.

- صادرات انار قندهار سی و دو درصد افزایش یافت.

- شرکت هیئت وزارت فوائد عامه افغانستان در نمایشگاه بین المللی حمل و نقل تاشکند.

- هیئت بلندپایه تاجیکستان به کابل سفر کرده است.

وبسایت روزنامه «هشت صبح»

- سفیر اسلام آباد در آمریکا: ترامپ، پاکستان را با هویت مستقل می‌بیند نه در چارچوب هند و افغانستان.

- چین، کودکان افغان مبتلا به بیماران قلبی را درمان می‌کند.

- وزارت امنیت داخلی آمریکا: گرین کارت مهاجران دوازده کشور جهان از جمله افغانستان محدود می‌شود.

- ایران: نشست منطقه‌ای برای کاهش تنش میان پاکستان و طالبان برگزار می‌شود.

- پاکستان از پیشنهاد میانجی گری ایران در حل اختلافات با طالبان استقبال کرد.

وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»

- اسلام آباد از پیشنهاد ایران برای میانجی گری بین طالبان و پاکستان استقبال کرد.

- عراقچی از احتمال برگزاری یک نشست منطقه‌ای درباره کاهش تنش میان طالبان و پاکستان خبر داد.

- یک هیئت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران وارد کابل شد.

- افغانستان در میان کشور‌هایی با سطح بسیار نگران کننده گرسنگی قرار گرفت.

- سازمان ملل: تغییرات اقلیمی سالانه دویست هزار نفر را در افغانستان تحت تاثیر قرار داده است.