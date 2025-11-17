پخش زنده
نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی : دانشگاهها نقش فعال و انتقادی در جامعه ایفا کنند و هر دانشگاه باید یک دولت در سایه باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سعید جلیلی در نشست با دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود گفت : معنای هر دانشگاه باید یک دولت در سایه باشد این است که در حد توان و وسع خود پژوهش کند، نقایص را شناسایی و اصلاح کند، پشتیبان کارهای ارزشمند بوده و نسبت به سرنوشت جامعه حساس باشد.
جلیلی از دانشجویان د خواست در دهه حیاتی زندگی دانشگاهیشان (۱۸ تا ۲۸ سالگی) وقت خود را صرف تلاش علمی کنند تا بتوانند در آینده در توسعه کشور نقشآفرین باشند.
نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی تأکید کرد : دانشگاه، اساتید و دانشجویان باید بیوقفه تحولات را پیگیری کنند، کارهای خوب را تأیید کنند، نقایص را اصلاح کنند و در مقابله با موانع داخلی و خارجی فعال باشند.
جلیلی گفت: برای این مسیری که در پیش داریم، حتی به یک پیشرفت معمولی نباید بسنده کنیم» .
وی از دانشگاهیان خواست در تعیین اولویتها و درک مختصات زمانه پیشقدم باشند.
به گفته جلیلی، تشخیص درست مختصات زمانه برای هر تجویز سیاسی، اجتماعی ضروری است و اشتباه در این شناخت می تواند میلیون ها نفر را متضرر کند.
جلیلی با اشاره به ایام و مناسبتهای دانشگاهی مانند ۱۳ آبان و ۱۶ آذر گفت: شناخت درست «مختصات این نقطه» به دانشگاه و دانشجو کمک میکند هم آنچه در صحنه عمومی میگذرد را روشنتر ببیند و هم تجویزها و سیاستهایی که ارائه میشود دقیقتر باشد.
جلیلی با اشاره به ترور دانشمندان و مخاطرات امنیتی برای فعالان علم و فناوری و گرامیداشت یاد شهدای علمی از جمله تهرانچی، فخریزاده، شهریاری و عباسی اظهار داشت: هدفگیری چهرههای علمی و پژوهشی، صرفاً یک «اقدام خرابکارانه» نیست بلکه ضربهای مستقیم به روند پیشرفت و سلامت ملی است.
جلیلی با بیان اینکه «چه معنی دارد که نیمهشب با جنگنده و موشک خانه یک رئیس دانشگاه هدف قرار گیرد» گفت : چنین رخدادهایی باید در تحلیلهای سیاستگذاران و دانشگاهیان بهروشنی دیده شود.
وی در توضیح رابطه پیشرفت علمی و ملاحظات بینالمللی به بحث غنیسازی هستهای برای مصارف پزشکی اشاره کرد و مثال زد : برخی دسترسیها و تولید داروها به سطح غنیسازی وابسته است یک میلیون بیمار به دارویی نیاز دارند که برای ساختش ممکن است سطح غنیسازی لازم باشد.
جلیلی تصریح کرد: وقتی موانع حقوقی و تحریمها وجود دارد، وظیفه نظام و دانشگاه است که از دانشمند و طرح علمی حمایت کند نه اینکه او را رها کند یا محدود نماید.
جلیلی با استناد به مقالهای گفت وارد «عصر روایتها» شدهایم دورهای که روایتهای سریع و پرطنین میتوانند استدلالهای مستدل را تحتالشعاع قرار دهند. روایتهای نادرست میتوانند چهره مسئله را عوض کنند و در نتیجه راهحلها نیز به خطا روند.
وی به دانشجویان توصیه کرد که دانشگاهها باید توان تشخیص روایت صحیح و غلط را تقویت و موشکافانه و «بیرحمانه» مسائل را بررسی کنند
جلیلی با اشاره به موضوعات نوپایی چون هوش مصنوعی گفت: پیشرفت در این حوزه باید با درک از «مناسبات جهانی» و با آگاهی از محدودیتها و تهدیدها همراه باشد. او به تجربههای قبلی اشاره کرد که برخی پیشنهاد میکردند دسترسیِ عمومی به فناوری یا تجهیزات حساس محدود شود و اینکه اگر جامعه در زمان مناسب تصمیمگیری نکند، عقب میافتد.
جلیلی از ضرورت تعیین شاخصهای قابلسنجش برای پیشرفت ملی و برنامهریزیهای کلان سخن گفت و برنامه هفتم توسعه را بهعنوان بستری که میتواند تسهیلگر این اهداف باشد یاد کرد.
بازدید از کارگاه های تولیدی و طرح های کشاورزی روستای راهنجان و دیدار با مردم این روستا از دیگر برنامه های جلیلی در سفر به شاهرود بود.
جلیلی در مصاحبه با خبرنگار ما ظرفیت ها و توانمندی های شهرستان شاهرود در عرصه های مختلف و راهکار برون رفت از مشکلات کشور را تشریح کرد .