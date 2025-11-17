یک واحد تولیدی خاک کاشی در میبد به دلیل تداوم آلودگی و بی‌توجهی به هشدار‌های محیط‌زیستی مهر وموم شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، یک واحد تولیدی خاک کاشی در شهرستان میبد که به‌طور مستمر باعث انتشار آلایندگی و ذرات معلق شده بود، با پیگیری اداره حفاظت محیط‌زیست میبد و دستور صریح دادستان شهرستان مهر و موم شد.

رئیس اداره محیط زیست میبد با اعلام این خبر گفت: با آغاز فصل سرد و افزایش پدیده وارونگی دما، کنترل و نظارت بر منابع آلاینده در سطح شهرستان به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است.

علی‌اکبر کارگر افزود: در جریان پایش‌های مستمر، مشخص شد بخش آلاینده این واحد صنعتی باوجود تذکرات کتبی، اخطار‌های قانونی و فرصت‌های متعدد برای اصلاح عملکرد، هیچ اقدام مؤثری برای کاهش آلودگی هوا انجام نداده است.

کارگر ادامه داد: بی‌توجهی این واحد به استاندارد‌های زیست‌محیطی موجب انتشار گسترده ذرات معلق و تهدید سلامت عمومی شده بود؛ به همین دلیل، مراتب تخلف به دستگاه قضایی گزارش شد و دادستان شهرستان نیز دستور فوری پلمب قسمت آلاینده این واحد تولیدی را صادر کرد.

رئیس اداره محیط زیست میبد با تأکید بر اینکه رویکرد این اداره «تعامل سازنده همراه با اجرای قانون» است، گفت: هر واحد صنعتی که پس از اخطار‌های قانونی همچنان از رعایت ضوابط سر باز زند، با برخورد قاطع روبه‌رو خواهد شد.

وی در پایان اعلام کرد: پایش و نظارت بر واحد‌های صنعتی در فصل سرد سال با شدت بیشتری ادامه دارد تا از ایجاد آلودگی‌های ناهمگن و تهدیدکننده سلامت شهروندان جلوگیری شود.