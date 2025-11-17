پخش زنده
امروز: -
امروز، فرودگاه شهدای ایلام؛ محل تجمع مردمی بود که شهدای جاویدالاثر را همچون نگینی در آغوش گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مراسم بزرگداشت چهار شهید گمنام؛ از امروز در مناطق مختلف استان برگزار میشود.
اینطور که مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان ایلام گفت: مراسم وداع با چهار شهید گمنام شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) در مصلای بزرگ امام خمینی شهر ایلام برگزار میشود.
سرهنگ علی مرغزاری افزود: مراسم تشییع نیز، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)؛ یعنی در روز ۲۶ آذرماه در شهر ایلام برگزار میشود.
وی این راهم گفت که خاکسپاری پیکر مطهر یکی از شهدای گرانقدر در شهرستان آبدانان و یک شهید والامقام دیگر نیز به تهران منتقل میشود.