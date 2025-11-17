پخش زنده
استقبال باشکوه از غیورمردانی که ستارههایشان را از دستان خداوند گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ امروز، فرودگاه شهدای ایلام؛ محل تجمع مردمی بود که شهدای جاویدالاثر را همچون نگینی در آغوش گرفتند.
سرپرست معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گفت: حضور معنوی و بابرکت شهدای والامقام گمنام، فضای استان ایلام را به شمیم دلانگیز عطر شهدا معطر کرد.
«یونس فرجی» افزود: مراسم تشییع، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)؛ یعنی ۲۶ آذرماه در شهر ایلام برگزار میشود.