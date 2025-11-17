\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645\u062d\u0627\u0644\u00a0\u00a0\u0637\u0631\u062d \u00ab\u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0632\u0647 \u06a9\u062a\u0627\u0628 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f4\u061b \u0641\u0631\u0648\u0634 \u0648\u06cc\u0698\u0647 \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631 \u06a9\u062a\u0627\u0628\u00bb \u062f\u0631 \u0633\u0631\u0627\u0633\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0627\u062c\u0631\u0627 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u0628\u062f\u0627\u0646\u06cc\u062f:\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0637\u0631\u062d \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0632\u0647 \u06a9\u062a\u0627\u0628 \u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u06a9\u062a\u0627\u0628 \u0633\u06cc\u200c\u0648\u0633\u0648\u0645