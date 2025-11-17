پخش زنده
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی: کاهش نسبی دمای هوا در استان تا پایان هفته جاری قابل پیش بینی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، زارعی گفت: بر اساس الگوی نقشهها و خروجی مدلهای پیشیابی هواشناسی برای امروز هم در برخی ساعات افزایش ابر به ویژه در نیمه شرقی استان را انتظار داریم.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی افزود: از امشب با کاهش رطوبت منطقه تا پایان هفته به تدریج روند کاهش نسبی دمای هوا پیش بینی میشود.
صبح امروز اسفدن با یک درجه سلسیوس خنکترین و روز گذشته دهسلم با بیشینه دمای ۳۰ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شد.
نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۲۴ و ۳ درجه سلسیوس ثبت شد.