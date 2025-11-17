پخش زنده
امروز: -
طوفان کلودیا که از اسپانیا به راه افتاده در انگلیس بخشهایی از این کشور را درگیر پیامدهای خود کرده و تاکنون ۲۸۸ هشدار جاری شدن سیل و طغیان رودخانهها صادر شده است که بخشی از آن همچنان پابرجاست.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ طوفان کلودیا برخی مناطق انگلیس را در وضعیت اضطراری قرار داد و اختلالات جدی ایجاد کرد. تا این زمان بیش از صد آبگرفتگی معابر و ساختمانها و اماکن عمومی، طغیان رودخانهها و تخلیه دهها ساختمان گزارش شده است و دهها خانه همچنان در محاصره سیل قرار دارند.
رسانههای محلی میگویند شب هنگام مردم مناطق روستایی با تراکتورهای خودشان افراد گرفتار در ساختمان های در محاصره سیل را نجات دادند.
برخی راههای ارتباطی به علت آبگرفتگی مسدود شده و روال عادی حمل و نقل را مختل کرده است.
طوفان کلودیا در خطوط ریلی انگلیس نیز اختلال شدید ایجاد کرده و برنامه سفر قطارها به علت آبگرفتگی برخی مناطق و کاهش سرعت قطارها به هم ریخته و برخی نیز لغو شده است.
طوفان کلودیا برق صدها مشترک اعم از خانه ها، محلهای کسب و کار و ادارات را نیز به ویژه در جنوب ولز و ایرلند قطع کرده و خدمات عمومی را تحت تاثیر قرار داده یا مختل کرده است.
کارشناسان محیط زیست، تغییرات اقلیمی و بی توجهی به پیامدهای آن را از جمله علتهای وقوع اینگونه طوفانها میدانند.
در پی طوفان کلودیا دهها اصله درخت ریشه کن شدند و سقوط آنها به خودروها و ساختمانها خسارات زیادی وارد کرد.