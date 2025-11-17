پخش زنده
در هفته سیوپنجم سال ۱۴۰۴، حجم معاملات برق در بورس انرژی ایران از مرز ۳ میلیارد و ۲۰۵ میلیون کیلوواتساعت گذشت و ارزش دادوستدها به بیش از ۶ هزار و ۲۱۲ میلیارد ریال رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما بر اساس اعلام مدیریت ارتباطات بورس انرژی، بازار برق در هفته منتهی به ۲۵ آبانماه میزبان تبادلات گستردهای در تمامی تابلوها بود؛ بهگونهای که نیروگاههای حرارتی بزرگ مقیاس در بخش تابلوی فیزیکی برق بیش از یک میلیارد و ۳۲ میلیون کیلوواتساعت برق را با ارزشی معادل هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال به فروش رساندند.
در همین بازه، در تابلو مشتقه برق نیز حدود ۲ میلیارد و ۱۴۳ میلیون کیلوواتساعت برق حرارتی بهصورت سلف معامله شد و ارزش این معاملات به ۳ هزار و ۹ میلیارد ریال رسید.
از سوی دیگر، بازار برق سبز نیز سهم قابلتوجهی از معاملات هفته را به خود اختصاص داد. بر این اساس، ۲۳ میلیون و ۵۸۱ هزار کیلوواتساعت برق تجدیدپذیر در قالب قرارداد سلف و به ارزش بیش از هزار و ۱۹۶ میلیارد ریال معامله شد. همچنین ۶ میلیون و ۲۶۴ هزار کیلوواتساعت برق تولیدی نیروگاههای تجدیدپذیر نیز در تابلوی فیزیکی برق سبز عرضه و با ارزش بیش از ۳۳۰ میلیارد ریال به فروش رسید.
گزارشها حاکی است در مجموع، بازار برق بورس انرژی در سومین هفته آبان شاهد رشد حجم و تنوع دادوستدها بوده و بخش نیروگاههای تجدیدپذیر نیز با ثبت ارقام قابلتوجه، به تثبیت جایگاه خود در ساختار معاملاتی بورس انرژی ادامه میدهد.