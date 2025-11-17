مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس همدان گفت: سیستم گرمایشی ۸۰ درصد از مدارس استان با تلاش‌های صورت گرفته و جذب اعتبارات مورد نیاز استاندارد شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمد شهلایی بیان کرد: امسال ۷۵۵ میلیارد ریال برای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس استان هزینه شد.

وی ادامه داد: سال گذشته نیز سیستم گرمایشی و سرمایشی ۷۵۰ کلاس درس در استان همدان استانداردسازی شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس همدان افزود: با دستور رییس جمهور و تاکید استاندار نهضت توسعه عدالت در فضا‌ها و تجهیزات آموزشی این شهرستان پرقدرت و با قوت ادامه دارد.

وی یادآوری کرد: در راستای توسعه عدالت در فضای آموزشی و همگام با طرحی که با پیشنهاد ریاست جمهور بنیان‌گذاری شد، استان همدان امسال گام‌های بلندی برداشته است و طی سال جاری در استان همدان در مجموع ۱۰۸ پروژه آموزشی با ۶۳۵ کلاس درس تعریف شده که در دست اجرا قرار دارد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس همدان ادامه داد: از مجموع این پروژه‌ها ۴۴ طرح در قالب ۲۶۸ کلاس درس تا پایان سال جاری آماده بهره‌برداری و تجهیز خواهد شد و همچنین سایر پروژه‌های تعریف‌شده نیز طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تا پایان سال آینده تکمیل و تحویل آموزش و پرورش استان شوند تا به چرخه خدمات‌رسانی اضافه شوند.