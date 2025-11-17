پخش زنده
تسهیلات روستایی به شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت پرداخت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی در جلسه با حضور مدیر کل بنیاد مسکن استان اصفهان گفت: شهرهای حنا، کمه، بیده، ونک و فتح آباد شهرستان سمیرم زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت دارند و میتوانند تسهیلات مسکن روستایی دریافت کنند.
رحیم کریمی افزود: شهرستان سمیرم ۱۲۰ روستا دارد که از این تعداد ۸۰ روستا دارای شورا و دهیاری است و در تعدادی از روستاها هنوز طرح هادی اجرا نشده است و برخی روستاها هم نیاز به بازنگری طرح هادی دارند.
وی همچنین گفت: در این جلسه اجرای طرح هادی روستاها، تخصیص قیر، بازنگری طرح هادی روستاها و الحاق زمین ملی به طرح هادی روستاهای مهاجر پذیر در دستور کار قرار گرفت.
سمیرم با ۱۲۰ روستا و آبادی، شش شهر و چهار بخش در جنوب اصفهان واقع شده است.