پخش زنده
امروز: -
نعمتالله زارع مربی و رسول عبودی بازیکن فارسی در رقابتهای قهرمانی آسیا در جاکارتا اندونزی خوش درخشیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، تیم ملی فوتبال قطععضو ایران در رقابتهای قهرمانی آسیا به میزبانی جاکارتا اندونزی با شکست ازبکستان در دیدار پایانی، عنوان قهرمانی قاره را به دست آورد و سهمیه حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ کاستاریکا را کسب کرد.
در ترکیب این تیم، نعمتالله زارع به عنوان مربی و رسول عبودی بازیکن فارسی هم حضور داشتند.
تیم ملی ایران در مرحله گروهی با تساوی برابر عراق، پیروزی پرگل مقابل سوریه و برتری برابر اندونزی، صدرنشین و در نیمهنهایی با شکست ژاپن راهی فینال شد.
در دیدار پایانی نیز با گلهای بازیکنان ایران، ازبکستان ۲ بر ۱ مغلوب شد و جام قهرمانی آسیا به ایران رسید.
رقابتهای قهرمانی آسیا در جاکارتا اندونزی در حال برگزاری است.