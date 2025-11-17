به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، تیم ملی فوتبال قطع‌عضو ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا به میزبانی جاکارتا اندونزی با شکست ازبکستان در دیدار پایانی، عنوان قهرمانی قاره را به دست آورد و سهمیه حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ کاستاریکا را کسب کرد.

در ترکیب این تیم، نعمت‌الله زارع به عنوان مربی و رسول عبودی بازیکن فارسی هم حضور داشتند.

تیم ملی ایران در مرحله گروهی با تساوی برابر عراق، پیروزی پرگل مقابل سوریه و برتری برابر اندونزی، صدرنشین و در نیمه‌نهایی با شکست ژاپن راهی فینال شد.

در دیدار پایانی نیز با گل‌های بازیکنان ایران، ازبکستان ۲ بر ۱ مغلوب شد و جام قهرمانی آسیا به ایران رسید.

