به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسابقات همبستگی کشور‌های اسلامی در ریاض عربستان در حال برگزاریست که ورزشکاران مازندرانی در رشته‌های ووشو و تکواندو به ۲ نشان نقره دست یافتند.

فربد طالشی در فینال وزن ۸۵- کیلوگرم رقابت‌های ووشوی کشور‌های اسلامی در ریاض باشکست مقابل حسن وحدان مبارز مصری به نایب قهرمانی رسید.

طالشی با نشان نقره رقابت‌های کشور‌های اسلامی را ترک کرد، اما باید با امید و خوش بینی به آینده‌ی حرفه‌ای او نگریست و در انتظار درخشش طلایی او ماند.

صادقیان با نقره تمام کرد

امیررضا صادقیان تکواندوکار مازنی وزن ۸۲- کیلوگرم ایران در رقابت‌های کشور‌های اسلامی، پس از پشت سر گذاشتن حریفانی از ترکیه و بورکینافاسو، در نیمه‌نهایی به مصاف صالح الشراباتی نایب قهرمان المپیک توکیو رفت و در دیداری حساس و نفس‌گیر موفق به برتری شد و به فینال راه یافت.

صادقیان در فینال مقابل حریف مراکشی بازی را واگذار کرد؛ تا به آن چه که استحقاقش را داشت نرسد. اما او در این بازی‌ها ثابت کرد که در صورت اطمینان به او می‌تواند حتی فاتح میدان‌های بزرگ‌تر باشد.