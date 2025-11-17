به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل بهروز خلیلی در نشست هماهنگی همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان اردبیل، اظهار کرد: طبق برنامه هفتم توسعه که رشد اقتصادی متوسط هشت درصدی را هدف‌گذاری کرده، پنج درصد از این رشد باید از محل جذب سرمایه‌گذاری محقق شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی استان اردبیل برای برگزاری همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری افزود: این رویداد از جمله اقدامات مهم استان در مسیر تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با یادآوری محدودیت بودجه‌های دولتی تصریح کرد: تحقق رشد و توسعه اقتصادی مستلزم مشارکت همه بخش‌ها و شهرستان‌ها و اطلاع‌رسانی گسترده برای حضور سرمایه‌گذاران در استان است.

خلیلی با اشاره به ضرورت هماهنگی دستگاه‌ها برای اطلاع‌رسانی به سفرا و رایزنان اقتصادی با هدف حضور در همایش، خواستار همکاری رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی برای تبیین اهداف این رویداد شد و گفت: مسئولان مرتبط باید پس از برگزاری همایش، نسبت به نتیجه‌بخشی آن پاسخگو باشند.

وی از اعلام آمادگی ۱۵ رایزن اقتصادی و هشت سفیر برای حضور در همایش خبر داد و بیان کرد: تاکنون ۳۰۴ فرصت سرمایه‌گذاری در استان با ارزش پیش‌بینی شده، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان شناسایی شده و اولویت استان در جذب سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران بومی و سپس فعالان اقتصادی خارج از استان و سرمایه‌گذاران خارجی است.