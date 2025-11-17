به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر منابع آب شهرستان سمیرم گفت: نیرو‌های عملیاتی منابع آب این شهرستان با حکم قضایی موفق به تخلیه منصوبات و پُرکردن یک حلقه چاه غیرمجاز عمومی با آبدهی بالا در دشت کُمه (در فاصله ۶۰ کیلومتری شهر سمیرم) شدند.

روح‌اله اکبری افزود: این چاه با آبدهی ۱۵ لیتر بر ثانیه یکی از منابع برداشت غیرمجاز در منطقه بود که با رعایت کامل ملاحظات ایمنی و بدون بروز حادثه پُر شد.

وی گفت: این اقدام، پیامی روشن برای تمامی بهره‌برداران غیرمجاز دارد که هیچ‌گونه تخلفی در برداشت از منابع آبی پذیرفتنی نیست.