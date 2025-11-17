پخش زنده
امروز: -
پیکر مطهر ۹ شهید گمنام زهرا تبار، یادگار هشت سال مقاومت، امروز (دوشنبه) همزمان با ایام فاطمیه، با استقبال اهالی ملک سلیمان، پایتخت مقاومت روبهرو شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،اهالی دیار کریمان به همراه مسئولان استانی از جمله نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان پس از استقبال شهدا، این کبوتران خونین بال را بر شانه و سپس به صورت خودرویی تا معراج شهدا تشییع کردند.
۹ شهید گمنام هشت سال جنگ تحمیلی، سوم آذر در سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) در مناطق مختلف استان کرمان خاکسپاری میشوند و تا آن زمان، پیکر شهدا به مناطق مختلف منتقل خواهند شد و در برنامههایی با حضور مردم شرکت داده میشوند.
سپس پیکر مطهر چهار شهید که در محدوده ۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۲۷ سال بوده و از شهدای عملیاتهای بدر، والفجر مقدماتی، کربلای ۶ و تک دشمن هستند؛ در مناطق حاشیه ای مرکز استان کرمان از جمله روستای ده بالا، شهرک مسکونی سپاه و ارتش و اتوبان هفت باغ به خاک سپرده خواهند شد.
همچنین ۲ شهید از این شهدا نیز با ۲۲ و ۳۹ سال سن در جنوب استان کرمان در منطقه دوساری عنبرآباد و مهنآباد رودبارجنوب خاکسپاری میشوند.
این ۲ شهید از شهدای عملیات رمضان (شرق دجله) و درگیری با دشمن در سرپلذهاب هستند.
۲ شهید ۱۸ و ۲۱ ساله نیز از شهدای عملیات والفجر سه و کربلای چهار در بوستان معلم رفسنجان و ارجاسب خنامان تدفین میشوند.
شهید ۲۶ ساله عملیات خیبر نیز در روستای چشمهسبز گوغر بافت دفن خواهد شد.
همچنین اجتماع فاطمی نیز همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) در چهارراه طالقانی شهر کرمان برگزار خواهد شد.