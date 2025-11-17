نماینده سنگین وزن تیم ملی تکواندو کشورمان در مبارزه نخست خود در بازی‌های همبستگی اسلامی مقابل حریفی از بحرین به پیروزی رسید.



به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علی احمدی تکواندوکار سنگین وزن تیم ملی کشورمان کار خود در ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی را با پیروزی آغاز کرد. وی در وزن ۸۲+ کیلوگرم دور نخست «الدوساری» از بحرین را پیش رو داشت که در دو راند متوالی به برتری دست یافت و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

احمدی که نشان طلای دوره قبل را در اختیار دارد برای صعود به نیمه نهایی به مصاف «امره آتلسی» قهرمان سال ۲۰۲۳ جهان از ترکیه می‌رود.