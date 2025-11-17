با استقبال مردم و مسئولان پیکر مطهر ۶ شهید گمنام وارد یاسوج مرکز کهگیلویه و بویراحمد شد.

یه گزارش خبرگزای صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، آیین استقبال از پیکر‌های ۶ شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس امروز (دوشنبه آبان) با حضور باشکوه و استقبال خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان فرماندهان نظامی و انتظامی در یاسوج برگزار شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد گفت: پیکر این شهید خوشنام دوران دفاع مقدس صبح امروز از مسیر شیراز با استقبال پر شور مردم و مسئولان وارد شهر یاسوج شدند.

سرهنگ سلمان خواست خدایی افزود: از این پیکر شهدای خوشنام سه شهید در استان تشییع و خاکساری می‌شود و سه شهید دیگر که به صورت امانی در استان هستند پس از سفر به مناطق مختلف استان برای خاکسپاری به تهران منتقل می‌شوند.

سرهنگ خواست خدایی با بیان اینکه از این سه شهید استان، دو شهید در محوطه دانشگاه فرهنگیان و ستاد کنگره شهدای یاسوج به خاک سپرده می‌شوند گفت: یک شهید هم منطقه تلخاب شیرین در شهرستان گچساران تدفین می‌شود.

وی با اشاره به زمان برگزاری خاکسپاری شهدا در استان اضافه کرد: پیکر مطهر این شهدا همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) در مراسم پیاده روی حرم تا حرم از حرم مطهر امامزاده عبدالله تشییع سپس در میدان جهاد بر پیکر این شهدا نماز میت اقامه می‌شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: قرار است با انتقال پیکر این شهید والامقام دوران دفاع مقدس در دانشگاه‌های استان برنامه‌های فرهنگی از جمله شبی با شهدا و شب شعر نیز برگزار شود.