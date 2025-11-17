پخش زنده
امروز: -
جوزپ بورل مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: اروپا عمیقاً تحت نفوذ لابیهاست، روابط خود با اسرائیل را بر اساس منافع اداره میکند. بُعد اخلاقی اهمیتی ندارد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ جوزپ بورل مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با انتقاد تند از رویکرد غرب در گفتگو با العربی الجدید اذعان کرد که اروپا همچنان گروگان تاریخ و لابیها ست؛ قارهای که اخلاق را قربانی منافع کرده و اسرائیل را تجسم راهبردهای سیاسی و اقتصادی خود میداند.
بورل افزود: اروپا عمیقاً تحت نفوذ لابیهاست، روابط خود با اسرائیل را بر اساس منافع اداره میکند. بُعد اخلاقی اهمیتی ندارد؛ آنچه مهم است بُعد استراتژیک، سیاسی و اقتصادی است، و اسرائیل برای اروپا، تجسم همین ابعاد است.