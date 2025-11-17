به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، شهردار احمدآباد صولت گفت: این طرح‌ها شامل اختصاص شش دستگاه ماشین آلات عمرانی و خدماتی، آسفالت معابر، تامین روشنایی و سکوی نشستن زمین چمن و آغاز عملیات ساخت سالن سرپوشیده ورزشی این شهر است که با مساعدت سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و منابع داخلی شهرداری تامین هزینه شده است.

احمد عرب ادامه داد: یکی از این طرحها، ۱۷ هزار مترمربع آسفالت معابر شهری است که با اعتبار حدود ۹ میلیارد تومان از محل اعتبارات تملک دارایی و منابع داخلی شهرداری، به بهره برداری رسید.

وی افزود: همچنین تامین روشنایی و ساخت سکوی نشیمن زمین چمن مصنوعی با اعتبار چهار میلیارد ریال از محل منابع داخلی شهرداری به بهره برداری رسید و عملیات ساخت سالن سرپوشیده چندمنظوره ورزشی شهر احمدآباد با پیش بینی اعتبار مورد نیاز ۲۰۰ میلیارد ریالی هم آغاز شد.

این مراسم با حضور دکتر عثمان سالاری نماینده مردم تربت جام، تایباد، باخرز و صالح آباد در مجلس شورای اسلامی، محسن مه آبادی فرماندار تربت جام، امام جمعه و جمعی از مدیران اجرایی، نظامی، انتظامی تربت جام و بخش بوژگان و اقشارمختلف مردم احمد آباد صولت برگزار شد.