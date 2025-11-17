به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، نشست رسانه‌ای پنجمین جشنواره برنامه‌های رادیویی پژواک حماسه ایستادگی با حضور حمیدرضا افتخاری، دبیر جشنواره برگزار شد.

در این نشست دبیر جشنواره به تشریح بخش‌ها و برنامه‌های این دروه از جشنواره پرداخت.

افتخاری گفت: این دوره از جشنواره در سه بخش اصلی، ویژه و مستمر برگزار می‌شود، که دانش بومی ضامن استقلال، اقتدار نیرو‌های نظامی (وعده صادق ۳)، خانواده یکپارچه، اتحاد و همدلی رمز تاب آوری اجتماعی، جهاد تببین (افشای سیاست‌های غرب)، پاسداشت زبان فارسی و موضوع مقاومت در ادبیات فارسی، ارتباط با خدا و معنویت کلید سلامت روانی و خودباوری، مقاومت و ایستادگی در برابر زورگویی، شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه و پرچم مقدس ایران، عامل اتحاد ملی موضوع عای این جشنواره است.

همچنین آغاز زمان بارگذاری آثار ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴ و پایان مهلت ارسال آثار بخش اصلی ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴ است.

قرار است مراسم اختتامیه این جشنواره اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار شود.