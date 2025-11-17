به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزکرمانشاه، فریبرز شهبازی در کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان کرمانشاه، با بیان اینکه این بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام در سامانه سرمایه‌گذاری خارجی و سامانه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان بارگذاری شده است، افزود: تا کنون چهار مورد از این فرصت‌های سرمایه‌گذاری به مرحله اجرا رسیده که از جمله آنها می‌توان به کارخانه قند و ایجاد نخلستان اشاره کرد که توسط سرمایه‌گذار در دست اقدام است.

معاون اقتصادی اداره کل اقتصاد و دارایی استان همچنین از شناسایی ۱۰۹ اولویت سرمایه‌گذاری در استان در سال جاری خبر داد و گفت: این طرح‌ها توسط مجری که دانشگاه رازی است امکان‌سنجی می‌شود که از این تعداد تاکنون امکان سنجی ۵۴ فرصت سرمایه گذاری انجام شده است.

شهبازی خاطرنشان کرد: بعد از تایید نهایی، این فرصت‌های سرمایه‌گذاری نیز در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام به سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی در سامانه‌های مربوطه بارگذاری می‌شود تا در اختیار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار بگیرد