جنگلبانان آملی موفق به دستگیری فردی شدند که با داس و تبر به آنان حمله کرده بود.

حمله به جنگلبانان آملی با داس و تبر

حمله به جنگلبانان آملی با داس و تبر



به گزارش



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مدیرکل منابع‌طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری گفت: ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان آمل در حال پایش منطقه بودند که با فرد متخلف قطع درختان جنگلی رو‌به‌رو شدند.

علی باقری جامخانه، افزود: فرد متخلف در مقابل ماموران اقدام به قدرت نمایی و تهدید با داس و تبر به حافظان طبیعت حمله کرد.

او بابیان اینکه این فرد دستگیر و روانه زندان شد، ادامه داد: پرونده قضایی برای این فرد تشکیل شده است.





مدیرکل منابع‌طبیعی مازندران-ساری گفت: ۶ نفر از نیرو‌های حفاظتی این اداره کل از ابتدای امسال تاکنون در درگیری با قاچاقچیان چوب مصدوم شدند.



