معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش از تمرکز بر فعالیتهای پرورشی درون مدرسهای خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ صادق حسینزاده ملکی در نشست خبری با خبرنگاران با موضوع هفته کتاب و کتابخوانی و اقدامات انجام شده در حوزه پرورشی و فرهنگی در دبیرستان دارالفنون گفت:ظرفیتهای علمی و پرورشی باید در اختیار همه دانش آموزان قرار گیرد و امروز درخشش دانش آموزان ایرانی تمامی معادلات را تغییر داده است. وی با بیان اینکه بسیاری از موضوعات در کتاب های درسی و برنامه درسی لحاظ نشده است: گفت: در بعد برنامههای پرورشی تخصصی اقدامات خوبی صورت دادیم. ملکی با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گفت: این سند به عنوان یک سند بالادستی بر فعالیتهای پرورشی درون مدرسهای تاکید دارد.
ملکی با اشاره به تمرکز دولت چهاردهم در امر تعلیم و تربیت گفت: یکی از اصلیترین اولویتهای دولت چهاردهم این است که امر تعلیم و تربیت باید به مسئله اول کشور تبدیل شود. شاید مهمترین مسئله، تحول در آموزش و پرورش است؛ یعنی باید تحولاتی اساسی و واقعی در آن اتفاق بیفتد.
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش افزود: شعارها و دغدغههای رئیسجمهور و نگاه عمیق و صادقانه او به حوزه آموزش و پرورش و آینده فرزندان عزیزمان، در دو کلیدواژه توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت برنامههای پرورشی خلاصه میشود. البته این تحول باید عالمانه، دقیق و بدون شتابزدگی یا نمایشگرایی باشد؛ بلکه با رویکردی واقعی و اصیل در مدرسه و بطن تعلیم و تربیت کشور رقم بخورد.
تشریح طرح تحول پرورشی
وی در ادامه با بیان اینکه در طرح تحول پرورشی در چند بُعد اساسی متمرکز هستیم، بیان کرد: این طرح میانمدت و بلندمدت است، اما جهت حتی کارهای روزمره نیز بهمرور بر اساس ابعاد تحولی در حال تغییر است. در این راستا یک بُعد، ناظر به بحث آیندهنگاری ایران است. در بسیاری از بحثهای تحولی که در متون مختلف، مقالات و یادداشتها میبینم که عمدتا گذشته و وضعیت موجود را مقایسه میکنند و البته این کار خوبی است، اما اساسا بخش عمده تحول لازم مربوط به آینده است. ما الگویی داریم با عنوان آیندهنگاری ایران که بر پایه روشهای علمی طراحی شده است. بهعنوان مثال در نگاه آینده، باید پاسخ دهیم که «در سال ۱۴۲۰، ایران اسلامی چگونه باشد؟»
حسینزاده ملکی ادامه داد: اکنون در فضای آموزش و پرورش، مباحث مفصلی درباره پیشبینی آینده، آیندهپژوهی و آیندهنگاری در حال طرح است. آیندهنگاری یعنی تلاش برای تحقق آینده مطلوب از میان آیندههای ممکن و نسبت به این مجموعه از گفتنیها، جای بحث فراوان وجود دارد.
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش گفت: بُعد دوم، موضوع فراگیرسازی است. فعالیتهای پرورشی پُررونق و موثر کم نداریم. بسیاری از آنها جذاب و اثرگذار بودهاند، اما مشکل اینجاست که این فعالیتها محدود و معطوف به بخش کوچکی از جامعه دانشآموزی هستند. البته در اینجا لازم است به یک نکته بنیادی اشاره شود؛ اصلا وقتی از پرورش سخن میگوییم، باید روشن باشد که دنبال چه هستیم؟ من معتقدم بسیاری از مهارتهای خوشبختی در کلاسهای درس چه بهصورت آگاهیبخشی در فضای خانواده و چه در محیط پیرامونی آموزشوپرورش به دانشآموز منتقل میشود.
تاکید بر ایجاد فرصت برای تمرین مهارتهای خوشبختی
وی افزود: مشکل اساسی در برنامه درسی این است که فرصت تمرین مهارتهای خوشبختی در اختیار دانشآموز قرار نمیگیرد یا بسیار کم فراهم میشود. اساسا در ساحات پرورشی آمده است و باید اینگونه باشد که محور اصلی آن، ایجاد فرصت برای تمرین مهارتهای خوشبختی باشد. این فرصتها باید بهصورت فراگیر و عادلانه در اختیار همه دانشآموزان قرار گیرد، نه فقط یک قشر خاص.
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش افزود: معتقدیم تحولات پرورشی باید با برنامه باشد نه شتابزده تا کم کم در فضای کشور بنشیند.
وی همچنین درباره رویداد نقشینه هم گام اول را فعال سازی تشکل ها در مدارس ,گام دوم نقش های مدرسه ای یعنی ناظر به علایق و زمينه هاي دانش آموز که هر دانشآموز نقشی در مدرسه داشته باشد و گام سوم هم بحث مسابقات و رقابت های سالم دانش آموزی دانست.
ملکی افزود: رویداد نقشینه برای همه مقاطع در نظر گرفته شده اما امسال به عنوان سال اول فقط در مقطع متوسطه اول و در هر منطقه یک مدرسه دخترانه و یک مدرسه پسرانه به مراحل بالا میرسند.