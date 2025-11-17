پخش زنده
امروز: -
فرمانده سپاه تهران بزرگ گفت: دشمن تصور میکرد در دفاع مقدس ۱۲ روزه میتواند همه موشکهای ما را در مبدأ بزند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار حسنزاده در دومین کنگره علمی، فرهنگی و هنری دانشمند شهید سرلشکر حسن طهرانی مقدم اظهار داشت: یکی از ویژگیهایی که ملت ما را به موفقیتهای بزرگی رساند و امروز ملت ما را به این درجه از خودباوری رسانده، همین امیدوار بودن به آینده است.
فرمانده سپاه تهران بزرگ افزود: فهم صحیح و دقیق از تدابیر ولایت و رهبری از ویژگیهای دیگر شهید طهرانی مقدم است.
سردار حسنزاده همچنین گفت: جنگ ۱۲ روزه یک پیروزی تمامعیار عزتمندانه را نصیب ملت ما، انقلاب اسلامی و اسلام کرد و یک شکست ماندگار و تلخ را به کام دشمنان ما یعنی استکبار جهانی، آمریکاییها و رژیم صهیونیستی نشان داد.
وی افزود: دشمنان تصورشان این بود که میتوانند قدرت موشکی ما را در مبدأ مهار کنند و اگر شلیک هم شود، در مسیر آن را رهگیری و منهدم کنند؛ اگر به بالای سر سرزمین اشغالی برسد، با سامانه یکپارچه پدافند جهانی آن را کنترل و مهار میکنند.
فرمانده سپاه تهران بزرگ ادامه داد: حقیقت این است که اراده شهید طهرانی مقدم و شجاعت او، این اراده با عظمت حاج حسن طهرانی مقدم در وجود جوانان ما، بهویژه در نیروی هوافضا جلوه کرد.
وی خاطرنشان کرد: مکتب شهید طهرانی مقدم این جوانها را تربیت کرده بود و این همان چیزی است که در محاسبات دشمنان ما هیچ گاه قرار نمیگیرد.
سردار حسنزاده گفت: در مکتب طهرانی مقدم شکست وجود ندارد؛ یا پیروزی است یا شهادت.