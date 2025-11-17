به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ روح الله عشیری گفت: مأموران پاسگاه انتظامی آبشار حین کنترل محور مواصلاتی آبادان - شادگان به یک دستگاه خودروی آریسان نوک مدادی حامل سوخت مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو مقدار ۸۰۰ لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع کشف و یک نفر در این رابطه دستگیر و همراه پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شادگان با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را ۹۶۰ میلیون ریال برآورد کردند، اظهار داشت: طرح برخورد با قاچاق در دستور کار پلیس می‌باشد و افرادی که بخواهند به صورت غیرقانونی اقدام به قاچاق کالا نمایند با برخورد قاطع پلیس رو‌به‌رو خواهند شد.



