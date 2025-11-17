سامانه معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی با نام پژوهش نگار، با حضور زهرا شیخی، معاون پژوهش جهاد دانشگاهی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاونان پژوهش و اعضای هیأت علمی جهاد دانشگاهی کشور به این سامانه دسترسی خواهند داشت.

این رونمایی در اختتامیه نشست‌های پنجاه و سومین گردهمایی سراسری معاونان پژوهش و فناوری واحد‌های سازمانی جهاد دانشگاهی سراسر کشور به میزبانی جهاد دانشگاهی خوزستان ، انجام شد.

پنجاه و سومین گردهمایی سراسری معاونان پژوهش و فناوری واحد‌های سازمانی جهاد دانشگاهی سراسر کشور با حضور علی منتظری، رئیس جهاد دانشگاهی در مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان برگزار شد.