وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی از تصویب برگزاری نخستین اجلاس وزرای گردشگری کشورهای حوزه نوروز در تهران خبر داد و گفت: این رویداد، ایران را به محور همکاریهای نوین گردشگری منطقهای تبدیل خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید رضا صالحی امیری امروز در نشست بیستوپنجم شورای راهبردی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، که با حضور حجتالاسلام و المسلمین محمدمهدی ایمانیپور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مدیران ارشد و کارشناسان تخصصی حوزههای فرهنگ و گردشگری برگزار شد ؛ بر نقش نوروز در هویت ایرانی و دیپلماسی فرهنگی تاکید کرد.
وزیر میراثفرهنگی از تصویب برگزاری اجلاس وزرای گردشگری کشورهای حوزه نوروز در ایام نوروز ۱۴۰۴ در تهران خبر داد و افزود : این رویداد کمسابقه میتواند آغازگر مرحلهای تازه در همکاریهای فرهنگی و گردشگری منطقه باشد.
صالحیامیری با تاکید بر اینکه نوروز میراث مشترک ملتهای منطقه و یکی از ریشهدارترین آیینهای بشری است، گفت : نوروز با قدمتی چند هزار ساله و ثبتجهانی در فهرست میراث ناملموس یونسکو، ظرفیت بینظیری برای معرفی فرهنگ ایرانی و تقویت همبستگی میان کشورهای دارای این جشن کهن دارد.
وی افزود : برگزاری این اجلاس در سطح دولتها، نهتنها به افزایش نشاط اجتماعی در کشور کمک خواهد کرد، بلکه موجب ارتقای تعاملات فرهنگی، گردشگری پایدار و همکاری در حوزه حفاظت از سرمایههای تاریخی و معنوی ملتهای حوزه نوروز میشود.
وزیر میراثفرهنگی هدف اصلی از این ابتکار را تبدیل نوروز به یک برند معتبر جهانی دانست و گفت : ایران، به عنوان خاستگاه و محور اصلی این آیین دیرینه، باید نقش پیشبرنده خود را در توسعه گردشگری فرهنگی منطقه ایفا کند.
صالحی امیری افزود : در چارچوب این اجلاس، برنامههایی نظیر نشستهای تخصصی گردشگری نوروزی، کارگاههای آموزشی و بازدید هیأتهای شرکتکننده از محوطههای تاریخی مرتبط با نوروز از جمله تختجمشید و پاسارگاد طراحی شده است تا تصویر جامع و مستندی از ظرفیتهای فرهنگی ایران ارائه شود.
وی همچنین به تغییر رویکرد ایران در سیاستهای جذب گردشگر اشاره کرد و گفت: تمرکز اصلی کشور از این پس بر حوزه نوروز قرار خواهد گرفت تا جریان گردشگری فرهنگی با انسجام بیشتر توسعه یابد و معرفی جاذبههای ایران در فضای بینالمللی با رویکرد علمی، نظاممند و هدفمند انجام شود.
وزیر میراث فرهنگی استفاده از ظرفیت شخصیتهای برجسته فرهنگی منطقه را یکی از محورهای تکمیلی این سیاست دانست و افزود : از اندیشمندان و صاحبنظران مسلط بر میراث مشترک فرهنگی دعوت خواهد شد تا جریان ایرانشناسی و گفتوگوی فرهنگی در منطقه تقویت شود.
صالحی امیری بر لزوم هماهنگی نهادی برای برگزاری این اجلاس تاکید کرد و گفت : شورای سیاستگذاری بیندستگاهی با حضور وزارت میراثفرهنگی، وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و دستگاههای مرتبط تشکیل میشود تا فرایند برنامهریزی، تولید محتوا، معرفی ظرفیتها و پشتیبانی اجرایی رویداد با دقت و انسجام پیش رود.
وی ، نوروز را فلسفهای مبتنی بر صلح، مهربانی و پیوند انسان با طبیعت توصیف کرد و افزود : ایران در نظر دارد با میزبانی این اجلاس، چهرهای روشن از ظرفیتهای فرهنگی خود ارائه دهد و پیامی امیدآفرین از دوستی و همبستگی به جهان مخابره کند.
وزیر میراث فرهنگی با تاکید بر سه محور «نشاط اجتماعی»، «معرفی جامع جذابیتهای ایران» و «تقویت همگرایی منطقهای» این رویداد را نقطه عطفی برای گسترش تعاملات گردشگری و فرهنگی ایران با کشورهای حوزه نوروز دانست.