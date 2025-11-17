پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی آبادان از شناسایی و بازداشت سه عامل تیراندازی غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ رمضان گوروئی گفت: ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی در راستای شناسایی و دستگیری عاملان تیراندازی غیرمجاز در مراسمها موفق شدند سه نفر را در این رابطه شناسایی و با هماهنگی قضائی دستگیر کنند.
او با بیان اینکه از مخفیگاه متهمان سه قبضه سلاح گرم غیرمجاز شامل دو قبضه کلاشینکف و یک قبضه سلاح شکاری همراه با مهمات فشنگ کشف شد افزود: متهمان در تحقیقات فنی پلیس به پنج فقره تیراندازی شامل دو فقره در مراسمهای عزا، یک فقره به سمت خودرو کامیون و یک فقره درب منزل اعتراف کردند.
فرمانده انتظامی آبادان ادامه داد: متهمان پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی داده شد.
سرهنگ گوروئی گفت: حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز برابر قانون جرم بوده است و پلیس در چارچوب قانون با این مساله با جدیت برخورد میکند.