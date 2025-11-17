به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جلال غریبوند با اشاره به اهمیت کشت‌های تابستانه در تأمین نهاده‌های دامی و تقویت معیشت کشاورزان اظهار داشت: در سال زراعی جاری، در مزارع شهرستان ۱۹۵ هکتار ذرت علوفه‌ای و ۳۹۵ هکتار ماش تابستانه کشت شد.

وی افزود: بر اساس برآورد‌های کارشناسی، هر هکتار ذرت علوفه‌ای حدود ۶۰ تن و هر هکتار ماش تابستانه حدود یک تن محصول خواهد داشت.

غریبوند تصریح کرد: بازدیدهای میدانی با هدف پایش روند برداشت، بررسی عملکرد و برنامه‌ریزی برای کشت‌های پاییزه انجام شد و می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و مدیریت بهینه منابع کشاورزی شهرستان ایفا کند.