به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا اسلامی گفت: پالایشگاه نفت شیراز با اجرای موفق تعمیرات اساسی واحد‌های ۶۰۰ و ۷۰۰ ایزومکس، گام بلندی در مسیر خودکفایی و کاهش وابستگی به واردات برداشت. در جریان این عملیات، تمامی قطعات کلیدی توسط کارگاه مرکزی پالایشگاه و با بهره‌گیری از فناوری‌های دانش‌بنیان ساخته شد تا چرخ تولید بدون وقفه و اتکا به توان داخلی بچرخد.

مسئول برنامه‌ریزی تعمیرات اساسی پالایشگاه نفت شیراز، با اشاره به اهمیت این دستاورد گفت: «کارگاه مرکزی، قلب عملیات تعمیرات اساسی است. این مرکز تأمین و ساخت تمامی تجهیزات حیاتی واحد‌های فرآیندی را برعهده دارد و نشان داده‌ایم که می‌توان با اتکا به دانش بومی، نیاز به واردات قطعات را به حداقل رساند.»

وی افزود: «تعمیرات اساسی به‌صورت شبانه‌روزی در دو شیفت کاری انجام می‌شود و برنامه ۴۰روزه تعمیرات واحد ایزومکس تا نیمه راه پیش رفته است.»

اسلامی با تأکید بر اینکه «هیچ قطعه‌ای از خارج خریداری نمی‌شود»، تصریح کرد: این موفقیت نتیجه سال‌ها تجربه، آموزش و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی است؛ عاملی که پالایشگاه شیراز را به الگویی برای دیگر واحد‌های صنعت نفت کشور تبدیل کرده است.

در ادامه، بهروز پورمیرزا، معاون کارگاه مرکزی پالایشگاه نفت شیراز، نیز از ساخت داخلی تجهیزات پیچیده‌ای خبر داد که پیش‌تر در انحصار شرکت‌های اروپایی بود. وی گفت: «موفق به ساخت برج ۸۰۵ و یک مخزن آب با ظرفیت ۲۴ هزار مترمکعب شدیم. ساخت وسل ۸۰۵ که در گذشته فقط شرکت‌های اروپایی قادر به تولیدش بودند، امروز به‌طور کامل در داخل کشور انجام شده است.»

پورمیرزا افزود: «کارگاه مرکزی که از سال ۱۳۵۴ فعال است، همواره محور خودکفایی پالایشگاه بوده و امروزه نه‌تنها نیاز‌های داخلی مجموعه را برطرف می‌کند، بلکه توان ساخت و ارسال قطعات برای سایر پالایشگاه‌های کشور را نیز دارد.»

او با اشاره به توانمندی روزافزون متخصصان ایرانی گفت: «اگر مواد اولیه لازم در اختیار باشد، هیچ مانعی برای تولید و بازسازی تجهیزات وجود ندارد. این موفقیت‌ها علاوه بر ارتقای توان مهندسی داخلی، موجب صرفه‌جویی ارزی قابل توجه و افزایش امنیت اقتصادی می‌شود.»

پالایشگاه نفت شیراز با ظرفیت تولید روزانه ۶۰ هزار بشکه، یکی از قدیمی‌ترین پالایشگاه‌های کشور به شمار می‌رود و عمده محصولات آن شامل گاز مایع، بنزین، نفت سفید، نفت گاز، قیر و گوگرد است. خوراک مورد نیاز این پالایشگاه از طریق خطوط لوله گچساران، سروستان، آغار و دالان تأمین می‌شود.

در پایان باید یادآور شد: پالایشگاه نفت شیراز طی پنج دهه فعالیت، جوایز متعددی ازجمله صنعت برتر و واحد سبز کشور، جایزه ملی ساخت تجهیزات نفت و گواهی اهتمام به سرآمدی کیفیت ایران را کسب کرده است.