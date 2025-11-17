به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حمیدرضا کافی نیا افزود: ۱۷۰ ساختمان ناایمن و پرخطر در مشهد پس از بی‌توجهی به اخطار‌های آتش‌نشانی برای معرفی به دستگاه قضا در سامانه جامع مدیریت و توسعه استان‌های کشور (منتاک) ثبت شدند، اما تاکنون هیچ اقدامی برای ایمن‌سازی آنها گزارش نشده است.

وی ادامه داد: این ساختمان‌ها با کاربری‌های مختلف از جمله تجاری، مسکونی و درمانی هستند که باید هر چه سریعتر نسبت به موضوع ایمن‌سازی اقدام کنند.

این مسئول اضافه کرد: وظیفه نهاد‌های مختلف بازرسی و تایید ساختمان‌های مشخص است و بر اساس وظیفه ایمن‌سازی، آتش‌نشانی اخطار‌های لازم را به مالکان ساختمان‌ها می‌دهد و پس از ثبت آنها در سامانه منتاک نیز راه و شهرسازی باید پیگیر موضوع و معرفی به دستگاه قضایی باشد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی مشهد با بیان اینکه بی توجهی به ایمن سازی ساختمان‌ها ممکن است خسارت سنگینی در آینده در پی داشته باشد، افزود: پاساژ قائم مشهد نیز از ساختمان‌های ناایمنی بود که بار‌ها اخطار گرفت، اما با بی توجهی به اخطارها، تیرماه پارسال در آتش سوخت و نابود شد.

کافی نیا تاکید کرد: تجهیز ساختمان‌ها به خصوص ساختمان‌های مرتفع به سیستم اعلام و اطفای حریق و رعایت مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان، ضروری است.

هزار و ۸۰۰ آتش‌نشان در کلانشهر مشهد خدمت‌رسانی می‌کنند.