مدیرعامل سازمان آتشنشانی مشهد گفت: ساختمانهای ناایمن مشهد هیچ اقدامی برای ایمنسازی نداشتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حمیدرضا کافی نیا افزود: ۱۷۰ ساختمان ناایمن و پرخطر در مشهد پس از بیتوجهی به اخطارهای آتشنشانی برای معرفی به دستگاه قضا در سامانه جامع مدیریت و توسعه استانهای کشور (منتاک) ثبت شدند، اما تاکنون هیچ اقدامی برای ایمنسازی آنها گزارش نشده است.
وی ادامه داد: این ساختمانها با کاربریهای مختلف از جمله تجاری، مسکونی و درمانی هستند که باید هر چه سریعتر نسبت به موضوع ایمنسازی اقدام کنند.
این مسئول اضافه کرد: وظیفه نهادهای مختلف بازرسی و تایید ساختمانهای مشخص است و بر اساس وظیفه ایمنسازی، آتشنشانی اخطارهای لازم را به مالکان ساختمانها میدهد و پس از ثبت آنها در سامانه منتاک نیز راه و شهرسازی باید پیگیر موضوع و معرفی به دستگاه قضایی باشد.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی مشهد با بیان اینکه بی توجهی به ایمن سازی ساختمانها ممکن است خسارت سنگینی در آینده در پی داشته باشد، افزود: پاساژ قائم مشهد نیز از ساختمانهای ناایمنی بود که بارها اخطار گرفت، اما با بی توجهی به اخطارها، تیرماه پارسال در آتش سوخت و نابود شد.
کافی نیا تاکید کرد: تجهیز ساختمانها به خصوص ساختمانهای مرتفع به سیستم اعلام و اطفای حریق و رعایت مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان، ضروری است.
هزار و ۸۰۰ آتشنشان در کلانشهر مشهد خدمترسانی میکنند.