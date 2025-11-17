پخش زنده
یک قلاده سگ که عصر دیروز به دلیل باز بودن دهانه یک چاه به داخل آن سقوط کرده بود، با تلاش آتشنشانان بجنورد از چاه بیرون کشیده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مدیرعامل سازمان آتشنشانی بجنوردگفت: عصر دیروز گزارشی مبنی بر سقوط یک سگ در چاهی با عمق بیش از ۱۰ متر دریافت کردیم که بلافاصله یک تیم عملیات نجات به همراه خودروی نجات به محل اعزام شد.
وی ادامه داد: خوشبختانه آتشنشانان پس از رسیدن به محل، موفق شدند سگ گرفتار را بدون هیچ آسیبی مهار کرده و به سطح زمین منتقل کنند.
علی یکدل از شهروندان درخواست داریم دهانه چاهها را بهطور کامل ایمنسازی کنند تا از وقوع چنین حوادثی جلوگیری شود.