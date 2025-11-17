پخش زنده
رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: برای در امان ماندن از بیماری آنفلوانزا، تزریق واکسن به ویژه برای افراد در معرض خطر و دارای بیماریهای زمینهای الزامی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مهرداد شریفی رئیس مرکز بهداشت خوزستان افزود: با فرارسیدن فصل پاییز، روند بروز بیماریهای حاد تنفسی در خوزستان وارد مرحله افزایشی میشود و رصد آنفلوانزا در کشور نشان میدهد که میزان ابتلا به آنفلوانزا رو به افزایش است و افراد در معرض خطر باید بیشتر مراقب باشند.
او ادامه داد: الگوی سالانه شیوع آنفلوانزا و دیگر ویروسهای تنفسی نشان میدهد گروههای پرخطر از جمله زنان باردار، سالمندان، کودکان زیر دو سال، افراد مبتلا به بیماریهای مزمن ریوی و قلبی–عروقی، بیماران دیابتی، مبتلایان به نقص ایمنی، بیماران خاص و افراد دارای اختلالات زمینهای دیگر در صورت ابتلا با احتمال بیشتری دچار عوارض شدید یا بستری در بخشهای ویژه میباشند. این گروهها باید مراقبتهای پیشگیرانه را با دقت بیشتری رعایت کنند.
دکتر شریفی تزریق واکسن آنفلوانزا را مهمترین ابزار پیشگیری در این گروهها دانست و گفت: برآوردهای علمی نشان میدهد واکسن میتواند احتمال بستری بیماران پرخطر در بخشهای ویژه را ۶۰ تا ۸۰ درصد کاهش دهد و تا زمانی که ویروس در جامعه در گردش باشد، واکسیناسیون همچنان مؤثر خواهد بود.
او بر استفاده از ماسک در محیطهای پرجمعیت، شستوشوی مداوم دستها، تهویه مناسب فضاهای بسته، فاصلهگذاری در صورت وجود علائم تنفسی و پرهیز از حضور در تجمعات غیرضروری تأکید کرد.