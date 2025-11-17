یادنامه‌ای برای بهمن رجبی و گرامیداشت رحیم معینی کرمانشاهی در برنامه «هفت اقلیم» ، پرتره‌ای از آیت‌الله سید محمود مرعشی نجفی در «مستند فرهنگ» و روایت حماسه‌ سوسنگرد در مجله رادیویی «سرزمین من» از شبکه رادیویی فرهنگ روانه پخش می شوند.

برنامه های «هفت اقلیم، مستند فرهنگ و سرزمین من» از رادیو فرهنگ

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه‌ «هفت اقلیم» از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، دوشنبه ۲۶ آبان ماه به پاسداشت بهمن رجبی نوازنده و مبدع نگاه علمی در نوازندگی تنبک، می‌پردازد و همچنین به مناسبت سالروز درگذشت رحیم معینی کرمانشاهی شاعر و ترانه‌سرای کشورمان، بخشی ویژه در قالب «نام‌ها و یادها» خواهد داشت.

این برنامه امروز روایتگر میراث دو چهره‌ ماندگار در موسیقی و شعر ایران است؛ که یکی در ریتم و ضرباهنگ استاد بوده و دیگری در کلام سرآمد بوده است.

در بخش گفت‌و‌گو‌های تلفنی رضا مهدوی کارشناس مجری برنامه با، داوود یاسری نوازنده‌ تنبک و پیمان سلطانی آهنگساز، درباره نقش بهمن رجبی در ساختار ریتم و انتقال احساس در موسیقی ضرب اهنگ گفت‌و‌گو می‌کند؛ هنرمندی که با دیدگاهی فلسفی، تنبک را از ساز همراه به ساز اندیشمند بدل کرد همچنین درباره‌ جایگاه هنری رجبی و تأثیر او بر نسل‌های بعد سخن گفته و جنبه‌های خلاقیت و مکتب شخصی او بررسی می‌شود.

بهمن رجبی هنرمندی بود که ضرباهنگ را از مرزِ همراهی با ساز‌ها به مرتبه‌ اندیشه و بیان رساند و با آموزش متفاوت و تجربی خود، فصل تازه‌ای در هنر نوازندگی کوبه‌ای ایران گشود.

در بخش «نام‌ها و یادها»، به زندگی و آثار رحیم معینی کرمانشاهی (۱۵ بهمن ۱۳۰۱ – ۲۶ آبان ۱۳۹۴) پرداخته می‌شود؛ شاعرِ خوش‌ذوقی که در کنار علی تجویدی بیش از ۴۰ ترانه‌ ماندگار آفرید و با بزرگان موسیقی ایرانی همچون پرویز یاحقی، جواد لشکری، حبیب‌الله بدیعی و همایون خرم همکاری کرد.

آثار او هنوز صدای خاطره‌ نسل‌ها و بخشی از حافظه‌ موسیقایی ایران است.

«هفت اقلیم» با تهیه‌کنندگی یلدا احتشامی، اجرای کارشناسی رضا مهدوی، گویندگی نگین خواجه‌نصیر و هماهنگی مژگان پارسا حسینی ساعت ۱۶ از گروه ادب و هنر شبکه‌ رادیویی فرهنگ پخش می‌شود و ساعت یک بامداد همان شب بازپخش خواهد شد.

برنامه «مستند فرهنگ»

مستند «فرهنگ» دوشنبه ۲۶ آبان با نگاهی مستندگونه به زندگی و تلاش‌های آیت‌الله سیدمحمود مرعشی نجفی نسخه‌شناس برجسته و تولیت کتابخانه‌ آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

این پرتره‌ رادیویی، زندگی فرزند ارشد مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، آیت‌الله العظمی سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی (ره) را مرور می‌کند؛ مردی که میراث پدر را با عقل و عشق حفظ کرده و کتابخانه‌ بزرگ مرعشی نجفی را به یکی از مهم‌ترین مراکز علمی و نسخه‌شناسی جهان اسلام بدل ساخته است.

در این برنامه، تلاش‌های چند ده‌ساله‌ آیت‌الله مرعشی نجفی برای نگهداری نسخه‌های خطی نادر و ایجاد بستر پژوهش‌های نوین، روایت می‌شود.

او توانسته است با توسعه‌ بخش‌های دیجیتال و دسترسی آنلاین، کتابخانه‌ مرعشی نجفی را از حافظه‌ سنتی نسخه‌ها به شبکه‌ دانش زنده امروز پیوند بزند.

«مستند فرهنگ» امروز به روایت تلاش‌های این عالم متواضع در نقش «نگهبان علم» می‌پردازد، این برنامه ساعت ۱۴:۳۰ از گزوه تولید و تامین رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

مجله رادیویی«سرزمین من»

مجله‌ رادیویی «سرزمین من» دوشنبه ۲۶ آبان ماه به مناسبت فرارسیدن سالروز آزادسازی سوسنگرد شنوندگان رادیو فرهنگ را به سفری حماسی از دل تاریخ دفاع مقدس تا معنای ایثار امروز می‌برد.

در این برنامه، با دکتر حمیدرضا سهیلی نجف‌آبادی درباره‌ی «اهمیت راهبردی سوسنگرد و نقش آن در تغییر معادله‌ جنگ» گفت‌و‌گو می‌شود و در ادامه نیز گفت‌و‌گو بادکتر مسعود مصدق پیرامون «نقش فرماندهان، نیرو‌های داوطلب و ایثار مردمی در آزادسازی سوسنگرد» پخش می‌شود.

در بخش سوم، برنامه در گفت‌و‌گو با میهمانان و کارشناسان حوزه‌ تاریخ و جامعه به بررسی «پیام‌ها و درس‌های امروز آزادسازی سوسنگرد» پرداخته می‌شود؛ رویدادی که به‌گفته‌ کارشناسان، جلوه‌ای از هم‌دلی ملی و پیوند ایمان و مقاومت در تاریخ معاصر ایران است.

سوسنگرد در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۵۹ به دنبال عملیات متهورانه رزمندگان اسلام از وجود بعثی‌های عراقی آزاد شد.

عملیات آزادسازی سوسنگرد پس از فرمان حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر این‌که سوسنگرد تا فردا بایستی آزاد شود و تدبیر و مدیریت بی‌بدیل مقام معظم رهبری که آن زمان عضو شورای عالی دفاع بودند، انجام شد که با فرماندهی مشترک ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با رشادت‌های بزرگ مردانی چون شهید مصطفی چمران و پایمردی رزمندگان اسلام و نیرو‌های مردمی به پیروزی رسید.

«سرزمین من» به نوبسندگی و تهیه کنندگی محمدرضا حاج‌حیدری ساعت ۱۳ تا ۱۴ از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ پخش می‌شود.