پخش زنده
امروز: -
نماینده ولیفقیه در استان برگسترش همکاری آموزش و پرورش و حوزههای علمیه تاکید کرد
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای کهگیلویه و بویراحمد، نماینده ولیفقیه در استان با تأکید در نشست شورای آموزشوپرورش و حوزههای علمیه، بر نقش مشترک آموزشوپرورش و حوزههای علمیه در تربیت نسل آینده گفت: همافزایی این دو نهاد میتواند به تقویت هویت دینی و اخلاقی دانشآموزان، کاهش آسیبهای اجتماعی و مدیریت چالشهای فضای مجازی کمک کند.
آیت الله سید نصیر حسینی با بیان اینکه آینده جامعه در گرو کیفیت تربیت دانشآموزان امروز است، افزود: آموزش و پرورش و حوزههای علمیه هر دو در مسیر تعلیم و تربیت انسان نقش اساسی دارند و باید از ظرفیتهای یکدیگر برای رشد علمی و اخلاقی نسل نوجوان استفاده کنند.
آیت الله حسینی با اشاره به تأثیرگذاری محیطهای مختلف بر ذهن و رفتار دانشآموزان، اضافه کرد: با توجه به اینکه فضای مجازی، محیطهای فرهنگی و شرایط اجتماعی امروز تأثیرات مثبت و منفی فراوانی دارند ضروری است در چنین شرایطی، حضور و همکاری هدفمند حوزههای علمیه با آموزش و پرورش میتواند از بسیاری آسیبها جلوگیری کرده و ارزشهای دینی و انسانی را تقویت کند.
نماینده ولیفقیه در کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه برخی طرحهای مشترک گذشته بهطور کامل اجرا نشدهاند، گفت: این طرحها باید با برنامهریزی مشخص اجرا شوند.
آیت الله حسینی ادامه داد: ظرفیت مربیان حوزوی یک فرصت بزرگ برای مدارس است و باید بهصورت نظاممند از آن استفاده شود تا نتیجه مطلوبتری در تربیت دانشآموزان رقم بخورد.