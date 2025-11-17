به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، پویانمایی «فرمانروای آب» توانسته است با مجموع ۲۴۵۱ اکران مردمی در نقاط مختلف کشور، به‌ویژه مناطق فاقد سینما، به همت اکران مردمی عمار، اکران سیار بهمن سبز و روایت فتح به رکورد ۱۴۱ هزار و ۱۴۷ مخاطب و فروش بیش از ۳ میلیارد و ۱۷۳ میلیون تومان دست یابد.

این پویانمایی ۹۰ دقیقه‌ای به کارگردانی مجید اسماعیلی، داستانی حماسی و اعتقادی را حول محور نبرد میان ۲ جبهه حق و باطل روایت می‌کند؛ جایی که تقابل میان ایران و آمریکا در قالب رویارویی ۲ قدرت نظامی و اعتقادی به تصویر کشیده می‌شود. «فرمانروای آب» ضمن پرداخت به مفاهیمی چون مدیریت جهانی امام عصر (عج)، اقتدار علمی و دفاعی ایران، وحدت امت اسلامی، دشمن‌شناسی و رجعت، با بیانی هنری و داستانی مخاطب را وارد جهانی ماجراجویانه و معناگرا می‌کند.

براساس آمار تفکیکی، اکران مردمی عمار با ۱۵۷۴ اکران، ۹۱ هزار و ۵۸۷ مخاطب و فروش ۲ میلیارد تومان، بیشترین سهم نمایش این اثر را به خود اختصاص داده است. پس از آن، اکران سیار بهمن سبز با ۷۲۸ اکران، ۴۱ هزار و ۶۶۹ مخاطب و ۹۷۶ میلیون تومان فروش در رتبه دوم قرار دارد. همچنین روایت فتح با ۱۴۹ اکران، ۷۸۹۱ مخاطب و ۱۹۴ میلیون تومان فروش سومین گروه فعال در نمایش این اثر بوده است.

تا امروز بیشترین اکران‌ها در استان‌های اصفهان، تهران، خراسان رضوی، فارس، البرز، همدان و قم انجام شده است و مساجد، مصلی‌ها، پایگاه‌های بسیج، مدارس و تشکل‌های مردمی بیشترین مکان‌های نمایش این پویانمایی بوده‌اند.