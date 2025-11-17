پخش زنده
آخرین وضعیت آمادگی دستگاههای اجرایی برای فصل سرد، مقابله با خطر سیلاب و برگزاری مانور سراسری زلزله بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان بهاباد به ریاست محمد باقری فرماندار بهاباد و با حضور بالا کتفی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد، برگزار شد.
در آغاز جلسه، روند اجرای مصوبات پیشین مورد ارزیابی قرار گرفت و دستگاههای اجرایی گزارش جامعی از اقدامات انجامشده و میزان پیشرفت برنامهها ارائه کردند.
در ادامه، وضعیت آمادگی ادارات و نهادهای شهرستان برای آغاز فصل سرد و مقابله با مخاطرات احتمالی بهویژه سیلاب بررسی شد. نمایندگان دستگاهها با اشاره به نقاط حادثهخیز، برنامههای پیشگیرانه، نحوه تجهیز نیروهای عملیاتی و الزام رفع سریعتر مشکلات موجود را تشریح کردند.
یکی از محورهای مهم جلسه، تشریح برنامه مانور سراسری زلزله در مدارس شهرستان در تاریخ هشتم آذر بود. مسئولان آموزشوپرورش و مدیریت بحران، با ارائه جزئیات این مانور، هدف آن را ارتقای مهارت و آمادگی دانشآموزان و کادر آموزشی در مواجهه با حوادث طبیعی عنوان کردند.
محمد باقری فرماندار بهاباد، با اشاره به قرار گرفتن این شهرستان در پهنه زلزلهخیز، بر ضرورت تقویت زیرساختها، تأمین تجهیزات مورد نیاز و افزایش سطح آمادگی عملیاتی دستگاهها تأکید کرد و گفت: باید امکانات لازم برای مدیریت سریع، دقیق و مؤثر بحرانهای احتمالی فراهم شود.
این نشست با تدوین برنامههای اجرایی، تعیین مسئولیتها و تأکید بر هماهنگی بیشتر دستگاهها برای ارتقای سطح آمادگی شهرستان در برابر حوادث پایان یافت.