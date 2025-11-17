پخش زنده
امروز: -
قیمت رسمی هر گرم طلا در ۲۶ آبان، برابر با ۱۱ میلیون و ۱۴۵ هزار تومان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ قیمت رسمی طلا و سکه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ بدین شرح است:
هر مثقال طلای آبشده: ۴۸ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان؛
فروش هر گرم: ۱۱ میلیون و ۱۴۵ هزار تومان؛
خرید هر گرم: ۱۱ میلیون و ۵ هزار تومان؛
سکه ها:
قدیم: ۱۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان؛
جدید: ۱۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان؛
نیم: ۶۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان؛
ربع: ۳۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان؛
گرمی: ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان؛
و هر اونس طلا: ۴۰۹۱ دلار.
منبع: اتحادیه صنف طلا و جواهر اراک.